Programação de Páscoa no Aqualand Resort terá espetáculos teatrais, pool party e caça ao tesouro
Cartão de Visita|Do R7
11/04/2025 - 15h46

O Aqualand Resort preparou uma programação especial para o feriado de Páscoa, entre os dias 17 e 21 de abril, com atividades para hóspedes de todas as idades. A agenda inclui noites temáticas, café da manhã com personagens, pool party e a tradicional Caça ao Bilhete Dourado.

As noites temáticas contarão com apresentações teatrais e experiências gastronômicas. Na sexta-feira (18), haverá o espetáculo "Noite Tropical", com as personagens Moana, Rapunzel, Flynn Rider e Tiana. No sábado (19), a "Noite na Arábia" terá a participação de Aladdin. Já no domingo (20), a "Noite Mágica" apresentará Elsa, Ana e Ariel.

O café da manhã especial ocorrerá entre sexta-feira e segunda-feira, com a presença de personagens para interação com as crianças. Durante o dia, os hóspedes poderão participar da pool party, que inclui brincadeiras aquáticas, sorteios e apresentações. A Caça ao Bilhete Dourado será realizada de quinta a domingo, com premiações para os participantes.

O Aqualand Resort possui 364 acomodações e oferece acesso ao Aqualand Park, o maior parque aquático da região Norte do país. O complexo conta com mais de 20 atrações, como a Enseada de Netuno, uma piscina de ondas, e o Aqua Kids, espaço infantil com escorregadores e brinquedos aquáticos.

Para mais informações, acesse: aqualandresort.com.br.