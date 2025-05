Projeto Jazz no Topo estreia no Amarathi Hub Cultural com Rio Jazz Trio Iniciativa tem o propósito de democratizar o acesso ao jazz no Centro do Rio Cartão de Visita|Do R7 14/05/2025 - 11h06 (Atualizado em 14/05/2025 - 11h06 ) twitter

O projeto Jazz no Topo, criado pela produtora Luciana Moisakis, estreia no dia 16 de maio, sexta-feira, às 19h, no Amarathi Hub Cultural, em pleno Centro do Rio de Janeiro. A iniciativa visa transformar o espaço em um novo polo de excelência para a música instrumental, aproximando o público da tradição e da contemporaneidade do jazz em apresentações de alta qualidade.

Com curadoria voltada para valorizar músicos brasileiros de trajetória sólida, o projeto propõe um ambiente acessível e descontraído, onde a música se entrelaça naturalmente à arte e à cultura, ampliando a experiência de quem circula pela casa — que também abriga exposições, coworking criativo e eventos culturais diversos.

Na estreia, o palco será do Rio Jazz Trio, grupo formado por Alexandre Magalhães (contrabaixo), Nildo Racine (guitarra) e Valmir Giffoni (bateria) — três músicos reconhecidos pela fluência entre o jazz moderno e os ritmos brasileiros. O trio apresenta um repertório que combina composições autorais e releituras de mestres como Tom Jobim, João Donato, Wayne Shorter e Chick Corea, sempre com espaço aberto para o improviso e para o diálogo vivo entre os instrumentos.

‌



- O projeto quer democratizar o acesso ao jazz, proporcionando ao público da região central do Rio uma opção de qualidade para o horário de fim de expediente, aliando música de excelência, arte contemporânea e convivência em um dos espaços mais charmosos da cidade – destaca Luciana Moisakis.

Sobre o Amarathi Hub Cultural

‌



Localizado na Rua da Quitanda, ao lado do CCBB, o Amarathi é um novo centro de cultura, arte e bem-estar no coração do Rio, sob a direção de Amaralina Fagundes e Thiago Martins. Com ambientes versáteis, infraestrutura de qualidade e espírito acolhedor, o espaço abriga oficinas, eventos, shows, encontros e exposições, sempre promovendo a integração entre diferentes expressões artísticas.

Serviço:

‌



Jazz no Topo – Estreia com Rio Jazz Trio

Data e hora: 16 de maio, sexta-feira, às 19h

Local: Amarathi Hub Cultural – Rua da Quitanda, 109 – Centro, Rio de Janeiro - RJ

Entrada: Gratuito (1º lote), R$ 35 (2º lote), R$ 40 (3º lote) e R$ 45 (na hora), vendas antecipadas pelo site https://www.sympla.com. br/evento/estrEia--jazz-no- topo-com-rio-jazz-trio/2939442

Direção: Amaralina Fagundes e Thiago Martins

Produção: Luciana Moisakis

Assessoria de imprensa: Carlos Pinho