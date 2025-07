Raí Saia Rodada brilha em novo DVD de Wesley Safadão ao lado de Xand Avião Forrozeiro é um dos destaques do projeto “TBT WS 3 (Ao Vivo)”, já disponível nas plataformas digitais Cartão de Visita|Do R7 29/07/2025 - 20h37 (Atualizado em 29/07/2025 - 20h37 ) twitter

Raí Saia Rodada está com tudo! Um dos maiores fenômenos do forró na atualidade, o cantor participa do novo álbum e DVD de Wesley Safadão, TBT WS 3 (Ao Vivo), lançado na última sexta-feira (25) nas plataformas de música e no YouTube. Gravado durante um show de Safadão na ExpoCrato, no Ceará, o projeto conta com participações especiais de nomes importantes da cena, como Xand Avião.



Raí divide os vocais com Safadão e Xand em três medleys cheios de forró e emoção: "Eu Vou Lembrar de Você / Da Água Pro Vinho", "Nem As Estrelas Vivem Só / Quem Ama Cuida / Amar Você É Tão Bom" e "Parede de Vidro / Agora O Que É Que Eu Faço / O Que Tem que Ser Será / Agora Eu Não Sei".

Com mais de 3,3 milhões de ouvintes mensais no Spotify e mais de 5 milhões de seguidores no Instagram, Raí consolidou uma trajetória de sucesso. Além da carreira solo, o artista também integra a label À Vontade, ao lado de Luan Estilizado e Zezo. O trio, que vem arrastando multidões por onde passa, lançou recentemente o primeiro EP de seu segundo DVD, com releituras forrozeiras de grandes sucessos nacionais.

O TBT WS 3 (Ao Vivo) já está disponível em todos os apps de música e no canal oficial de Wesley Safadão no YouTube.