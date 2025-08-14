Rancho do Sertanejeiro traz elenco estrelado para o Festival de Barretos 2025 O Rancho do Sertanejeiro promete agregar, e muito, ao Festival de Barretos 2025, reunindo uma seleção especial de artistas que representam... Cartão de Visita|Do R7 14/08/2025 - 11h18 (Atualizado em 14/08/2025 - 11h18 ) twitter

O Rancho do Sertanejeiro promete agregar, e muito, ao Festival de Barretos 2025, reunindo uma seleção especial de artistas que representam a força e a diversidade da música sertaneja, unindo nomes promissores do gênero e artistas consagrados. A iniciativa marca a primeira grande parceria conjunta entre os selos Sony Music Brasil e Som Livre, agora unificados sob o Grupo Sony Music Entertainment Brasil.

Idealizado pelo time de marketing da Sony Music, em parceria com o influenciador Renato Sertanejeiro e a Filtr Music, plataforma de entretenimento do Grupo Sony Music, o espaço será uma casa exclusiva próxima ao Festival de Barretos. Ele servirá como palco para apresentações, encontros musicais, gravações exclusivas e conteúdos inéditos, que vão muito além do convencional. A proposta é fortalecer a presença digital e estreitar o relacionamento com o público.

“‘O Rancho do Sertanejeiro’ chegou pra fazer história. O que era sonho agora é realidade: um lugar pra reunir artistas, amigos e amantes da música sertaneja, bem no coração da maior festa de rodeio da América Latina, o Barretão! Aqui, cada risada, cada moda e cada abraço viram lembranças pra vida toda. E pode anotar: o Rancho já nasceu gigante… e nos próximos anos vai ficar ainda maior, até se tornar um dos projetos mais grandiosos e respeitados da nossa música sertaneja”, afirma Renato Sertanejeiro.

Com um elenco que mistura grandes nomes do mercado, que estarão no palco da Festa de Peão de Barretos, com talentos da nova geração, o Rancho será tomado por vozes que traduzem a alma do sertanejo. Fernando & Sorocaba, donos de uma trajetória consolidada e inovadora, prometem uma performance vibrante que une tradição e modernidade. Murilo Huff, com seu romantismo forte e presença de palco, leva grande emoção ao público.

Guilherme & Benuto, que colecionam hits nas plataformas digitais e rádios de todo o país, também marcam presença, mostrando por que são hoje um dos principais nomes do gênero. A dupla aproveita a ocasião para gravar um audiovisual no Rancho, o "Deu Rolo de Novo no Barretão", dando início a mais um grande trabalho.

“A cada projeto com o ‘Deu Rolo’ tivemos resultados incríveis, com muitos hits, e acreditamos que em Barretos não será diferente. Escolhemos o Rancho do Sertanejeiro por combinar com nossa essência, pela resenha, amigos e boa conversa”, compartilha Benuto. “Desta vez queremos algo mais intimista, com releituras que trazem outros estilos para o sertanejo e, claro, dez músicas inéditas que se encaixam na proposta do ‘Deu Rolo’. É um projeto para curtir, dançar e ‘tomar uma’ com os amigos ou a família”, finaliza Guilherme.

Representando o poder feminino, Yasmin Santos traz sua voz marcante e um repertório carregado de sentimentos, enquanto Fiorella, artista em ascensão, chega com autenticidade e frescor, encantando os ouvintes. Kaique & Felipe, com carisma e identidade musical bem definidos, completam o time de jovens apostas, ao lado da irreverente dupla Abel & Benício, integrantes do selo Open Mé, que mistura criatividade, energia e conexão direta com o público jovem universitário.

Outro destaque é VH & Alexandre, que traz a força do interior com composições emocionantes, enquanto Diego & Arnaldo reforçam o lado romântico e intenso da programação. Mariana & Mateus mostram a delicadeza e potência de uma nova geração de duplas mistas, com arranjos sensíveis e letras verdadeiras. Bruno César & Rodrigo contribuem com seu estilo autêntico e letras que falam direto ao coração. Já Danilo & Davi apostam em sonoridades modernas e refrões envolventes, enquanto Cana & Viola completam a escalação com respeito às raízes e à tradição, trazendo o sertanejo em sua forma mais pura.

Instalado em uma mansão próxima ao Parque do Peão, o Rancho do Sertanejeiro foi projetado para ser uma verdadeira casa da música sertaneja durante o festival. O local receberá performances acústicas, gravações de bastidores, encontros inusitados entre artistas, entrevistas e conteúdos produzidos em tempo real para as redes sociais. Toda a experiência será registrada e divulgada pelos canais da Filtr Music, Som Livre e Sony Music, além dos perfis dos artistas, conectando fãs de todo o Brasil a essa vivência exclusiva.

Mais do que um espaço de entretenimento, o Rancho do Sertanejeiro será um retrato vivo do sertanejo em sua forma mais contemporânea e conectada. Com talento, emoção e muita música, o projeto reforça a popularidade do gênero e sua constante renovação, celebrando a tradição e apontando para o futuro.