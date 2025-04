Rauw Alejandro surpreende com Carita Linda, uma fusão de tradição e inovação Música é o primeiro single do próximo álbum do artista, "Cosa Nuestra 2" Cartão de Visita|Do R7 11/04/2025 - 15h46 (Atualizado em 11/04/2025 - 15h46 ) twitter

Música é o primeiro single do próximo álbum do artista, "Cosa Nuestra 2"

Vencedor de dois Latin GRAMMY® e quatro vezes indicado ao GRAMMY®, Rauw Alejandro apresenta “Carita Linda”, uma fusão hipnótica de neo-bomba (estilo musical porto riquenho) com batidas urbanas irresistíveis que elevam os ritmos tradicionais de Porto Rico a novas alturas. “Carita Linda” já está disponível em todas as plataformas digitais.

O videoclipe, dirigido por Martin Seipel e El Zorro, foi filmado em Porto Rico e funciona como uma carta de amor à Ilha do Encanto, destacando a riqueza de sua cultura e homenageando seu povo. Ritmos de neo-bomba, expressões culturais como os icônicos vejigantes portoriquenhos e tradições afro-boricuas estão no centro desta produção visual, que também inclui cenas da infância de Rauw no leste da ilha — especificamente nas cidades de Carolina, Loíza e Canóvanas.

“Carita Linda” estreou na noite de abertura da Cosa Nuestra World Tour em Seattle, WA, e rapidamente se tornou viral nas redes sociais. Este é o primeiro single de Rauw Alejandro desde o lançamento de seu mais recente álbum de estúdio, “Cosa Nuestra”. Em sua primeira turnê acompanhado por uma banda ao vivo, Rauw apresentou uma performance eletrizante que levou sua assinatura sonora futurista a outro nível — com encenação teatral, coreografias energéticas, instrumentação poderosa ao vivo e uma narrativa visual meticulosamente elaborada. O videoclipe estreou na MTV Live, MTVU, MTV Flow Latino e nos painéis da Paramount na Times Square.

“Carita Linda” faz parte do setlist da “Cosa Nuestra World Tour”, uma turnê com mais de 20 datas esgotadas em alguns dos locais mais icônicos da América do Norte. Produzida pela Live Nation, a turnê apresenta um show de alto impacto, no qual Rauw interpreta seus maiores sucessos ao lado de faixas do novo álbum, oferecendo aos fãs uma experiência única. Em junho, a turnê segue para a Europa, com shows confirmados em cidades como Londres, Berlim, Paris, Amsterdã e Milão, encerrando no dia 11 de julho em Barcelona, Espanha.