Rebeca Lindsay lança "Fica ou Sai", faixa de seu novo DVD que será gravado em março O single faz parte de seu novo projeto audiovisual que contará com feats nacionais Cartão de Visita|Do R7 17/02/2025 - 13h06 (Atualizado em 17/02/2025 - 13h06 )

A cantora Rebeca Lindsay, uma das maiores vozes do Norte do Brasil, lança sua nova música "Fica ou Sai", já disponível em todas as plataformas digitais. A faixa traz uma fusão envolvente de tecnomelody, com influências marcantes do brega e do forró romântico, prometendo conquistar o público com sua batida contagiante e letra forte.

Com versos que falam sobre desilusões amorosas e a necessidade de se valorizar, a música transmite uma mensagem poderosa de empoderamento e autoafirmação. O refrão marcante reflete a decisão de não aceitar menos do que se merece no amor:

“Baby eu não quero mais ser segunda opção / Se for pra ser assim bye bye / Ou fica ou sai do meu coração”

O lançamento reafirma a versatilidade de Rebeca Lindsay e sua capacidade de inovar dentro do cenário musical. Com uma sonoridade moderna e envolvente, "Fica ou Sai" promete embalar playlists e conquistar fãs por todo o Brasil. A nova faixa faz parte do seu novo projeto audiovisual que será gravado em março em Belém do Pará.

"Fica ou Sai": https://www.youtube.com/ watch?v=mXiP2rLEE6c / https:// open.spotify.com/album/ 7nQoNzfrpmjaMHRhLh5Pwu