Reder Circus em “Abracadabra” estreia em Ribeirão Preto nesta sexta, 16 de maio

Com um elenco de mais de 50 artistas em cena, a apresentação ainda conta com as participações de Dedé Santana, Diego Hypolito e Tio Paulo; Espetáculo abre a temporada na cidade às 19h15

“Respeitável público, o espetáculo vai começar!”. Ribeirão Preto será palco do espetáculo “Abracadabra – O Circo Musical”, promovido pela renomada trupe Reder Circus. Com a estreia marcada para esta sexta-feira (16), às 19h15, a atração circense contará com participações especiais do humorista Dedé Santana, do ginasta Diego Hypolito e do dentista e influencer Tio Paulo. O circo está montado na Via Dr. Jeremias de Paula Martins, Jardim Zinato, em frente ao Novo Shopping.

A apresentação promete transportar o público para outra dimensão com uma experiência imersiva inédita. Com mais de 50 artistas em cena, a exibição contará com uma orquestra composta por 10 músicos e dois cantores, que executarão uma trilha sonora aproximando a vivência dos espectadores aos grandes musicais da Broadway.

A emoção do espetáculo circense também fica por conta dos malabaristas, acrobatas, palhaços e bailarinos que se apresentarão em números desafiadores.

Sessões e ingressos

Os espetáculos acontecerão às quintas e sextas-feiras, às 19h15; aos sábados, às 16h e 19h45; e aos domingos, às 15h e 17h30.

Os ingressos podem ser comprados neste site ou na própria bilheteria do circo. O público pode garantir 50% de desconto no ingresso solidário ao doar 1 kg de alimento não perecível durante a temporada em Ribeirão Preto. As doações serão encaminhadas para instituições filantrópicas do município.

Valores Temporada:

BRONZE - R$ 44,00 (meia entrada) e R$ 88,00 (inteira)

BRONZE VIP - R$ 53,00 (meia entrada) e R$ 106,00 (inteira)

PRATA - R$ 62,00 (meia entrada) e R$ 124,00 (inteira)

OURO - R$ 80,00 (meia entrada) e R$ 160,00 (inteira)

OURO VIP - R$ 107,00 (meia entrada) e R$ 214,00 (inteira)

DIAMANTE - R$ 125,00 (meia entrada) e R$ 250,00 (inteira)

CLASSIFICAÇÃO: Livre. Menores de 18 anos acompanhados dos pais ou responsáveis legais. Crianças de colo de até 1 ano e 11 meses de idade não pagam ingressos.

DURAÇÃO: 135 MINUTOS

ACESSIBILIDADE: SIM

CANAL DE VENDAS OFICIAL: uhuu.com – com taxa de serviço

OBS: Abertura dos portões 01h antes do início de cada sessão. Não é permitia a entrada após o início do espetáculo. É recomendada a chegada com no mínimo 30 minutos de antecedência.