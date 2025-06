Reder Circus em Ribeirão Preto terá programação diferenciada no feriado nacional Em 19 de junho, data de celebração de Corpus Christi e, também, do aniversário da cidade ribeirão-pretana, o espetáculo "Abracadabra... Cartão de Visita|Do R7 18/06/2025 - 12h37 (Atualizado em 18/06/2025 - 12h37 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Em 19 de junho, data de celebração de Corpus Christi e, também, do aniversário da cidade ribeirão-pretana, o espetáculo "Abracadabra" terá duas sessões especiais para receber o público de toda região

Cartão de Visita - Entretenimento

O Reder Circus preparou uma programação especial para o feriado nacional de Corpus Christi, que também celebra o aniversário de Ribeirão Preto: no dia 19 de junho, o espetáculo "Abracadabra" terá sessão extra, com duas apresentações marcadas para 15h e 17h45.

A novidade é uma oportunidade a mais para o público de toda região viver a experiência circense com toda a família em uma data especial. A temporada do Reder Circus em Ribeirão segue com sucesso e, a partir deste final de semana, haverá, ainda, novos horários das sessões para atender ainda mais as expectativas dos visitantes. As atualizações na agenda poderão ser conferidas pelo site oficial.

Eleito o melhor circo do Brasil em 2024, o Reder Circus apresenta o espetáculo "Abracadabra", que conta com a participação especial do humorista Dedé Santana, do influencer Tio Paulo, além de uma orquestra ao vivo e mais de 50 artistas nacionais e internacionais. A montagem mistura música, emoção e números de tirar o fôlego, em uma verdadeira experiência nível Broadway.

‌



O espetáculo acontece em frente ao Novo Shopping, com fácil acesso e estacionamento próprio. Os ingressos podem ser adquiridos sem taxa de serviço no site oficial ou até mesmo presencialmente na bilheteria. O público também pode optar pelo ingresso solidário, com 50% de desconto mediante a doação de 1 kg de alimento não perecível, entregue no circo.

"Dentre todas as virtudes e serviços oferecidos, Ribeirão Preto é também uma cidade diferenciada por oferecer entretenimento de qualidade à toda região. Para nós do Reder Circus, é uma grande satisfação trazer este espetáculo, integrando as festividades da data. Por isso, abrimos sessão extra para que todos tenham a oportunidade de vivenciar a experiência deste espetáculo que mexe com as emoções de todo público", destaca Vicente Peres, diretor de marketing do Reder Circus.

‌



Reder Circus – Espetáculo “Abracadabra”

Local: Via Dr. Jeremias de Paula Martins, s/nº, Jardim Zinato – em frente ao Novo Shopping, Ribeirão Preto

‌



Sessões: às quintas e sextas-feiras, aos sábados e domingos.

Sessão extra no feriado 19 de junho (Corpus Christi / Aniversário de Ribeirão Preto): 15h e 17h45

Ingressos: Venda on-line sem taxa de serviço pelo site www.uhuu.com

Ingresso solidário: 50% de desconto mediante doação de 1 kg de alimento não perecível na bilheteria do circo.

Classificação: Livre (menores de 18 anos devem estar acompanhados dos pais ou responsáveis)

Duração: Aproximadamente 135 minutos

Observações: Abertura dos portões 1 hora antes do início da sessão. Recomendada chegada com pelo menos 30 minutos de antecedência. Não será permitida entrada após o início do espetáculo.