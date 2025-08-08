Relíquias do Rei Pelé são atração no Maracanã: Bola do milésimo gol, placa do “gol de placa” e mais! Mostra “Uma Homenagem ao Rei Pelé” está em cartaz desde maio, celebrando a trajetória do maior jogador de todos os tempos com peças... Cartão de Visita|Do R7 08/08/2025 - 13h58 (Atualizado em 08/08/2025 - 13h58 ) twitter

Mostra “Uma Homenagem ao Rei Pelé” está em cartaz desde maio, celebrando a trajetória do maior jogador de todos os tempos com peças históricas, tecnologia e emoção no templo sagrado do futebol brasileiro

O Maracanã se transformou em um verdadeiro santuário da memória esportiva com a exposição “Uma Homenagem ao Rei Pelé”, em cartaz desde maio. A experiência imersiva celebra o legado do eterno camisa 10 com um acervo de relíquias históricas que marcaram o futebol mundial. Entre os destaques, os visitantes podem ver de perto a bola do milésimo gol, a lendária placa do “gol de placa”, o Mercedes-Benz original do craque, sua motocicleta pessoal, além da icônica pegada do Pelé.

Realizada pela Multiverso Experience, a exposição ocupa cerca de 1 mil m² e conta com mais de 10 ambientes interativos que combinam arte, tecnologia e memória afetiva. O público é convidado a percorrer uma narrativa emocionante que atravessa desde a infância humilde de Pelé até suas conquistas históricas pelo Santos, pela Seleção Brasileira e pelo mundo, através de instalações audiovisuais, experiências em realidade virtual, relíquias originais e cenografias que convidam à imersão total.

Além das peças que são verdadeiros tesouros do esporte, a exposição apresenta uma réplica fiel da barbearia frequentada por Pelé, montada com peças originais, além de ambientes instagramáveis e momentos sensoriais que revivem as glórias do Rei dentro e fora de campo.

‌



A experiência pode ser ampliada com o tradicional Tour Maracanã, permitindo ao público conhecer os bastidores do estádio, como vestiários, tribunas, áreas de aquecimento e o lendário gramado onde Pelé eternizou seu nome.

Com uma proposta que une emoção e tecnologia, a exposição “Uma Homenagem ao Rei Pelé” transforma memória em vivência, oferecendo ao público uma oportunidade única de se conectar com a história do maior jogador de futebol de todos os tempos, em um cenário que é sinônimo de paixão nacional.

‌



Serviço:

Uma Homenagem ao Rei Pelé

‌



Local: Espaço Multiverso Experience – Maracanã

Exposição: Aberto todos os dias – até 31 de agosto

Horário: Das 9h às 17h (sujeito a alteração em dias de jogo)

Endereço: Avenida Rei Pelé (Radial Oeste) s/n – Rio de Janeiro/RJ

Entrada: Portão A (pedestres) ou Portão 2 (carros) – mesmo acesso ao Tour Maracanã

Ingressos: homenagempele.eleventickets. com

Valores:

R$65 (inteira) | R$32,50 (meia)

Cariocas: R$40 (inteira) | R$20 (meia) – mediante comprovação de residência