Relvas sobre "Tua Voz", dedicada os avós: "A música é uma homenagem em vida pra eles ouvirem" A canção e clipe estão disponíveis nas plataformas de streaming e Youtube Cartão de Visita|Do R7 28/08/2025 - 16h57 (Atualizado em 28/08/2025 - 16h57 )

A canção e clipe estão disponíveis nas plataformas de streaming e Youtube

Ouça agora o single “Tua voz”

Assista ao videoclipe no YouTube

Uma música pode ser feita para falar sobre diversos temas: amor e desamor, sentimentos variados e pode ser inspirada em qualquer pessoa ou situação. E na canção “Tua Voz” o cantor e compositor Relvas decidiu homenagear algumas das pessoas mais significativas de sua vida: seus avós, figuras que marcaram profundamente sua vida e trajetória pessoal.

‌



Com uma melodia suave e uma interpretação sensível, Relvas traduz em versos a importância dos vínculos familiares e a força das memórias que permanecem vivas no coração. “Tua Voz” transmite a sensação de aconchego, memória e gratidão, levando o público a uma sensação afetiva de lembranças e sentimentos universais. A faixa resgata momentos íntimos e carinhosos que muitas pessoas compartilham com seus avós, tornando-se uma homenagem não apenas pessoal, mas coletiva.

Relvas conta que sempre foi muito ligado aos avós e pensa de forma muito apreensiva sobre o momento da passagem de cada um deles, por isso a ideia de escrever a música surgiu como uma forma de tentar externar essa sensação. “Eu precisava tentar colocar em palavras esse medo e essa saudade que eu sei que vai ficar, e sendo sincero, tenho medo de sentir. Ao mesmo tempo que tentei traduzir essa minha reflexão, também tive o objetivo de deixar muito claro o amor e o carinho que tenho por eles. Então, pra além de tudo, a música é uma homenagem em vida pra eles ouvirem e saberem o quanto eu os amo”, confessa.

‌



O cantor revela que essa composição carrega um lado intimista e emocional que ainda não tinha mostrado em nenhuma outra música até agora e acredita que a maior força dessa faixa é conseguir homenagear seus avós. “Ter escrito essa música foi um presente. Fico feliz de ter conseguido traduzir esse sentimento tão forte que é esse amor de neto”, declara.

Na canção e videoclipe, Relvas narra sobre os momentos com os avós, como tomar café com eles, tornando esses simples instantes em oportunidades únicas, o que acabou virando uma tradição familiar. “Sinto que esse ato de fazer o café, arrumar a mesa e conversar enquanto lanchamos é um ato simbólico de amor e carinho. É algo que acontece desde a minha infância até os dias de hoje. Quando vou na casa de ambos, sempre tomamos café juntos. Geralmente é um bolo ou um pão na chapa acompanhado de café ou matte. É um detalhe na rotina, mas é um dos detalhes mais lindos e que significa demais para mim e, foi justamente por isso, que eu escolhi retratar esse momento no clipe, para registrar esse ato de amor”, expressa.

‌



O audiovisual da canção traz essas cenas intimistas de Relvas com seus avós. O cantor diz que queria registrar em vídeo o costume que faz parte de sua rotina com os avós há anos e que certamente um dia fará muita falta.

O cantor menciona que a participação de seus avós potencializou ainda mais a mensagem da música, personificando o sentimento abordado na composição, além disso fez questão de homenagear os avós que não estão mais com ele fisicamente. “Separei algumas fotos antigas para ver junto da minha avó Ilma e do meu avô Armando. Quando gravei na casa da minha avó, mostrei fotos dela comigo pequeno e outras dela com o falecido marido. Na casa do meu avô, fiz o mesmo processo, mostrando a ele fotos nossas e fotos dele com as falecidas esposas também. Foi bem emocionante ter esse momento com eles, vendo eles reagindo às fotos e contando as histórias por trás de cada uma”, descreve.

Amor fraterno

Relvas abriu o coração e expressou o que os avós representam para ele. “São a representação de amor, carinho e cuidado. São o elo entre as famílias e a base de apoio. Representam a história da família viva”, afirma. “Quando olho para ambos, lembro de tantos momentos e consigo sentir todo o amor, carinho e cuidado que eles sempre dedicaram a mim e continuam dedicando! Resumidamente, eles representam um amor puro, repleto de afeto, carinho, cuidado, histórias, ensinamentos, exemplos e conselhos”, finaliza.

Sobre Relvas:

Relvas é um cantor e compositor carioca que carrega a música como parte essencial de sua vida desde a infância. Ainda pequeno, ganhou um violão de brinquedo e, aos sete anos, começou a estudar teclado. Com o tempo, descobriu no violão uma paixão duradoura, que o acompanharia em composições e momentos marcantes da vida. Hoje, é um artista multi-instrumentista, que toca teclado, violão, guitarra, bateria, ukulele e cavaquinho. Desde 2020, segue profissionalmente na carreira musical, com lançamentos que já ultrapassam 100 mil plays nas plataformas digitais e um EP autoral lançado em 2023.

Sua sonoridade é marcada por um pop leve e praiano, com influências de R&B, MPB e Reggae, e letras que falam sobre amor, paixão e experiências pessoais. Com um estilo que mescla referências variadas, o artista transita entre sonoridades sem perder sua identidade. Desde os primeiros lançamentos, tem se destacado pela capacidade de criar letras que tocam, com melodias marcantes e com uma estética musical própria. Sua conexão com o público é feita de forma direta, através de letras que falam de sentimentos universais, com as quais muitos se identificam, e de produções que valorizam a emoção acima de tudo.

Em 2025, Relvas se destacou ao ser finalista do concurso nacional de composição “Voa Sabiá”, com apresentações autorais no Festival Spanta, na Marina da Glória (RJ). Agora, ele inicia uma nova fase de lançamentos que representam não apenas um avanço musical, mas também um amadurecimento artístico e emocional que promete marcar os próximos passos de sua carreira.

O artista participa das diferentes etapas de suas produções, da composição ao arranjo e da gravação à edição dos clipes. Essa autonomia criativa lhe dá liberdade para expressar exatamente aquilo que sente, sem intermediários, e isso é perceptível em cada entrega. Seu compromisso com a arte vai além da técnica. É uma entrega de alma, feita com cuidado, verdade e muito trabalho. Com o lançamento de seu novo single “Tua Voz”, ele reafirma seu propósito como artista: tocar corações, provocar emoções e criar memórias através da música.

