Resort Le Canton, em Teresópolis, oferece descontos de até 30% em hospedagem a partir de abril No coração da cidade de Teresópolis, o Le Canton se destaca por sua versatilidade nos atrativos e programações para adultos e crianças... Cartão de Visita|Do R7 12/03/2025 - 19h05

No coração da cidade de Teresópolis, o Le Canton se destaca por sua versatilidade nos atrativos e programações para adultos e crianças. A oferta inclui Castelo Medieval, fazendinha, Pet Park, pista radical para skate e bicicleta e até um parque de diversões coberto com mais de 15 brinquedos e 90 jogos eletrônicos. Não à toa é o mais incrível resort da Região Serrana do Rio de Janeiro! O melhor de tudo é que é possível aproveitar tudo isso economizando! Durante a Semana do Consumidor, que vai até 16 de março, quem fizer reserva de hospedagem a partir de abril (e até o fim do ano) ganhará desconto de até 30%.

A promoção funciona da seguinte forma: para hospedagens durante feriados e alta temporada, o desconto é de 15%. Nos finais de semana, o abatimento é de 20%. Finalmente, para reservas nos dias de semana, a redução da tarifa é de 30%. É exigido mínimo de duas diárias para os pacotes de fim de semana e de três diárias para feriados. As tarifas não são reembolsáveis.

Atrações do hotel

Feito para as famílias, o Le Canton é uma excelente opção de hospedagem em Teresópolis, com diversas opções de gastronomia e lazer para todas as idades. A programação do resort é variada e inclui clínicas de futebol e de beach tennis com os mais renomados atletas de cada modalidade esportiva, tenda de circo, piscinas climatizadas, pista para boia canadense prática de esportes radicais, como arvorismo e tirolesa, além do Parc Magique, o parque de diverões.

No Cabaret Voltaire, os adultos podem se entreter com jogos de xadrez, baralho e dominó, entre outros. Também é possível fazer um passeio pela fazendinha, onde são criados animais como cavalos e cabras, e visitar a queijaria, onde são produzidos e os deliciosos e premiados queijos servidos nos restaurantes do hotel.

Outro destaque é o Castelo Medieval, que fica no alto da montanha e proporciona uma bela vista da região. Dentro do espaço, há Sport Bar com sinuca, televisão e música ao vivo, boliche, jogos eletrônicos e o Kids Park, dedicado às crianças pequenas, que podem se divertir em um brinquedão com escorrega, minicama elástica e piscina de bolinhas. Um plano inclinado, com charmoso bondinho em estilo suíço, facilita o acesso dos visitantes ao local, principal ponto turístico e cartão-postal do empreendimento.

Le Canton

Rua Antônio da Silva, 300, Vargem Grande, Teresópolis, RJ

Mais informações: 21 99946-2326 / 21 3613-9500

https://lecanton.com.br/