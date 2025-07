Rev Denis explora a música jamaicana através de inteligência artificial no álbum Moondust Produtor e DJ paulistano faz estreia com homenagem aos pioneiros da Library Music. Álbum já disponível nas plataformas digitais Cartão de Visita|Do R7 23/07/2025 - 14h37 (Atualizado em 23/07/2025 - 14h37 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Produtor e DJ paulistano faz estreia com homenagem aos pioneiros da Library Music. Álbum já disponível nas plataformas digitais

Cartão de Visita - Entretenimento

Escute, aqui.

O produtor e DJ paulistano Rev Denis lança com orgulho o seu primeiro álbum Moondust – Song Book. O projeto já disponível nas plataformas digitais foi gerido completamente por inteligência artificial e une as vibrantes sonoridades da música jamaicana dos anos 60 e 70 — como calypso, mento, reggae, ska e rocksteady — à pouco reconhecida arte da library music, em tributo a artistas pioneiros como Nilo Jankovic, Alan Hawkshaw, Brian Bennett e Johnny Pearson.

A library music, geralmente usada como trilha sonora em produções audiovisuais, mas raramente creditada, é um gênero composto especialmente para licenciamento em filmes, televisão e rádio, servindo como pano de fundo musical para inúmeras produções. Caracterizada por sua versatilidade e anonimato, ela ganha nova vida no Moondust – Song Book, um álbum que celebra o legado desses compositores invisíveis, agora inseridos em um contexto contemporâneo com a combinação de técnicas tradicionais de gravação e tecnologias de ponta divididas em quatorze músicas.

‌



Escute:

https://moondust.radlab.com. br/

Rev Denis utilizou o REGGAEMATIC 3000 — um modelo privado de inteligência artificial desenvolvido pelo próprio junto com o seu amigo, Carlos Aitken — criado para gerar e aprimorar música reggae, oferecendo soluções únicas ao longo do processo criativo. Dentro deste projeto, nasceu Moondust – Song Book: desde a capa, instrumentos e até as vozes.

‌



“Não estamos falando de robôs substituindo artistas… Estamos falando de ferramentas que expandem o que é possível criar. A IA está dando super poderes criativos tanto para quem mal sabe tocar um instrumento - meu caso - quanto para músicos profissionais que agora têm uma orquestra digital no bolso.” completa Rev Denis.

Moondust – Song Book é mais que um álbum — é uma retomada cultural que reconhece as contribuições de compositores da library music que ajudaram a moldar trilhas sonoras de nossa memória coletiva. Ao integrar inteligência artificial, o projeto demonstra como a tecnologia pode servir como ponte entre tradições musicais do passado e as possibilidades do futuro, convidando uma nova geração a explorar a profundidade e a diversidade musical por meio de um olhar inovador.

Figura consolidada na cena musical brasileira, Rev Denis é conhecido por seu trabalho como DJ e sua paixão pela música negra. Seu álbum de estreia já está disponível nas plataformas de streaming e receberá edições exclusivas em fita cassete para colecionadores.