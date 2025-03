RIAN SEMY reflete sobre o amor e seus perigos no novo single “Pura Malícia” Faixa inaugura nova fase do artista e antecipa EP com influências de R&B alternativo, house e novas sonoridades Cartão de Visita|Do R7 24/03/2025 - 20h05 (Atualizado em 24/03/2025 - 20h05 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Faixa inaugura nova fase do artista e antecipa EP com influências de R&B alternativo, house e novas sonoridades

Ouça agora o novo single

Assista ao videoclipe de “Pura Malícia”

O cantor e compositor RIAN SEMY apresenta sua nova era musical com o lançamento do single “Pura Malícia”, que já está disponível em todas as plataformas digitais. A faixa chega como um gostinho do seu próximo EP, previsto para ser estreado ainda nos próximos meses. O novo som também ganha um videoclipe que pode ser conferido no YouTube do artista.

‌



“Pura Malícia” é a trilha sonora do flerte perfeito, daquele momento em que duas almas se conectam de maneira intensa e imediata. O som inaugura uma fase mais noturna e sensual da carreira, centrada nos riscos e delícias do amor. O jogo do amor, a adrenalina do imprevisível e o magnetismo do encontro entre duas pessoas marcam cada batida desse novo trabalho.

“O meu primeiro EP ‘Solar’ falava muito de celebrar a vida a partir de uma tristeza, de renascimento... Agora estou num lugar que é diferente do ‘Solar’, porque agora eu celebro o amor, a conquista, o flerte. Acho que Pura Malícia dá o tom disso, sabe? Acredito que essa música descreve o flerte perfeito, o encontro ideal, e o poder do encontro das almas, quando você se percebe conectado com o outro ser”, conta RIAN.

‌



A letra é uma composição autoral do artista e nasceu a partir de uma busca por novas sonoridades, onde RIAN começou a escrever após os primeiros beats produzidos pelo produtor NIV1, colaborador de longa data de Rian e responsável também pelo EP anterior. A faixa carrega uma sonoridade que traz fortes influências de house music, R&B alternativo e do gênero nigeriano Alte — uma fusão contemporânea de afrobeat, soul e eletrônico.

“Naqueles primeiros beats eu percebi que tinha um produto que era diferente do que eu havia feito antes e que conseguiria, a partir dali, criar outras músicas. Assim a primeira música do projeto que nasceu, né? E foi a partir dela que eu fui costurando esse EP”, explica.

‌



“Pura Malícia” é o primeiro lançamento do novo EP, que será composto por quatro músicas que transitam por as sonoridades inéditas na trajetória do artista, como o jersey club, o dark pop e o pop contemporâneo, sem jamais se distanciar da base do R&B que marca sua identidade artística.

Videoclipe

O lançamento chega acompanhado de um clipe visual dirigido por Max Chagas, e que pode ser conferido no YouTube do artista. Gravado em locações externas como praia, ruas e viadutos, o audiovisual acompanha a linguagem nova experienciada pelo artista e traz uma estética visual noturna e dançante.

“Estou muito animado com esse lançamento, a gente gravou um clipe super bonito pra essa música e pras outras músicas também. Acho que o amor aqui, ele vai ser costurado muito durante toda a era, não só nesse vídeo, mas ainda vamos apresentar muito essa relação do amor com o perigo. O amor como algo que a gente tem e a gente não pode achar que é pra sempre, sabe? Porque ele pode fugir, ele pode escapar e tudo mais. O videoclipe começa com essa história, do poder do encontro, da primeira vez, do match de alma. E isso vai costurando todo o resto do EP”, explica RIAN sobre o videoclipe.