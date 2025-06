RIAN SEMY reflete sobre os riscos de se apaixonar em seu novo EP “Perigo” Com quatro faixas autorais, artista mostra maturidade emocional em músicas que equilibram paixão, sentimentos intensos e vulnerabilidade... Cartão de Visita|Do R7 19/06/2025 - 01h35 (Atualizado em 19/06/2025 - 01h35 ) twitter

Com quatro faixas autorais, artista mostra maturidade emocional em músicas que equilibram paixão, sentimentos intensos e vulnerabilidade

Ouça agora o novo EP “Perigo”

Explorando as aventuras do amor, o cantor e compositor RIAN SEMY apresenta o seu novo EP “Perigo”, já disponível em todas as plataformas digitais. Com canções autorais que falam sobre paixão, entrega e vulnerabilidade, o trabalho chega pela distribuidora Symphonic e reafirma a identidade do artista ao trazer mais um projeto marcado pela sonoridade R&B.

Composto por quatro faixas, o EP é uma reflexão sobre como o amor pode ser encantador e ao mesmo tempo perigoso, uma vivência intensa que inevitavelmente deixa marcas. “O amor é um perigo e a gente nunca sai totalmente ileso dele. Isso pro bem e pro mal, acredito que a gente sempre leva alguma coisa dos amores da vida”, declara o artista.

A faixa de abertura, “Pura Malícia” - single anteriormente lançado nas plataformas digitais -, é o cartão de visitas do projeto, com clima de flerte e amor à primeira vista. Em seguida, “Jogo do Amor” - também divulgado recentemente -, mergulha no sentimento intenso da paixão, enquanto a inédita “Se Você Não Vem” mostra o lado mais vulnerável, tocando em temas como reciprocidade e entrega. O EP se encerra com “Perigo”, nova canção que dá nome ao trabalho e traz uma abordagem divertida e brincalhona sobre os altos e baixos do amor.

Tracklist:

1. Pura Malícia

2. Jogo do Amor

3. Se Você Não Vem

4. Perigo

Sobre a criação do EP, RIAN descreve o processo como leve e espontâneo. As sessões de estúdio aconteceram em um clima descontraído, permitindo que ele experimentasse e se divertisse durante a construção das faixas. A ideia de transformar as faixas em um EP surgiu após a gravação da música “Perigo”, última faixa do projeto. “A vibe oitentista da faixa me levou diretamente ao imaginário de Thriller, do Michael Jackson. A partir dali eu já sabia exatamente a estética e sonoridade”, explica.

No projeto ele explora uma sonoridade mais noturna em relação a “Solar”, projeto anterior. Em cada faixa RIAN flerta com gêneros musicais das pistas, como o house em “Pura Malicia”, o pop rock em “Jogo do Amor”, o dark pop e R&B em “Perigo” e o jersey club em “Se Você Não Vem”. Segundo o artista, é um projeto voltado para dançar em todas as fases do amor. “Esse é o segundo EP da minha carreira, mostra um ponto de versatilidade muito importante para a minha construção artística. Estou muito orgulhoso do projeto e muito orgulhoso de como ele está saindo”, comenta.

Audiovisual

Na parte visual, o artista decidiu ousar e experimentar algo novo. Pela primeira vez, gravou seus vídeos em locações externas, explorando o espaço urbano como cenário e se permitindo mais em uma performance mais livre e interativa. Com direção de Max Chagas, o clipe da faixa-título chega junto com o lançamento do EP e já está disponível no canal oficial do YouTube de RIAN SEMY.

Gravado à noite em um viaduto no Rio de Janeiro, o audiovisual traz um ar urbano e cru, com cenários reais e iluminação natural da cidade. “Foi o primeiro projeto que pude gravar na rua, de noite. O desafio foi manter a energia, mesmo com o frio, os passantes e a baixa iluminação. Mas a experiência foi muito legal”, pondera o artista.

O vídeo aposta em metáforas visuais para representar o tema do EP. Ele brinca com a ideia do perigo de se apaixonar, com elementos como a flor pegando fogo, a cena dos quadros, o carro com fumaça vermelha. “O amor pode ser divertido, mas também é um risco que se corre”, explica RIAN.

Mensagem

Com o EP, RIAN SEMY espera que o público consiga perceber uma nova fase artística. Segundo o cantor, essa é uma continuação natural de seu trabalho anterior “Solar”, mas com um novo olhar: “É o mesmo RIAN SEMY, só que falando através de um outro canal. Criei essas músicas pensando a partir de outro lugar: ainda é sobre se divertir com a música, mas também é sobre falar de amor através de uma nova perspectiva”, afirma.

“Perigo” traz músicas para sentir e vibrar com os amigos, assim como as outras, mas também com um espaço para vulnerabilidade. “No outro projeto eu falava sobre me permitir, neste, eu consigo me permitir e também brincar com isso. Então espero que as pessoas abracem o projeto e sintam o que tiverem que sentir. Se elas tomarem a música pra elas, eu já ganhei”, finaliza RIAN.

Sobre o artista:

RIAN SEMY é cantor e compositor. Em 2024, lançou seu primeiro EP “Solar” com cinco faixas inspiradas em suas raízes. O projeto ultrapassou um milhão de streams nas plataformas de música. Com letras baseadas em experiências de vida e uma sonoridade marcada pela essência do R&B, o artista lança o novo trabalho, “Perigo”, que explora os riscos e intensidades de se apaixonar. Entre as faixas, destaca-se Pura Malícia, carro-chefe do projeto, além de Jogo do Amor e Perigo, faixa homônima do EP.

Redes Sociais:

Instagram: @riansemy

YouTube: Rian Semy

TikTok: @riansemy

Spotify: Rian Remy