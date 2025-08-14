RibeirãoShopping prorroga exposição Dino’s Alive e Dragões
Mostra gratuita com 40 réplicas mecatrônicas de dinossauros e dragões segue até 30 de agosto
Devido ao grande sucesso de visitação, o RibeirãoShopping prorrogou a exposição Dino’s Alive e Dragões, considerada a maior mostra de dinossauros do Brasil. A atração, que já encantou milhares de visitantes desde sua estreia, continua em exibição até o dia 30 de agosto na Praça de Eventos A.
Com entrada gratuita, a exposição reúne 40 réplicas mecatrônicas de dinossauros e dragões com movimentos e sons realistas, que impressionam tanto crianças quanto adultos. Um dos destaques é o dinossauro de 15 metros de comprimento, instalado logo na entrada principal do shopping, recepcionando o público de forma imponente e divertida.
Voltada para toda a família, a experiência proporciona uma verdadeira viagem ao universo pré-histórico, mesclando conhecimento, fantasia e entretenimento, com espaço também para as lendárias criaturas mitológicas: os dragões.
“A resposta do público superou nossas expectativas. Recebemos um número expressivo de famílias, crianças e visitantes de todas as idades encantados com a proposta da mostra. A prorrogação é uma forma de ampliar o acesso e manter viva essa atmosfera lúdica, que une diversão e aprendizado. O RibeirãoShopping busca sempre oferecer atrações memoráveis, que tragam experiências únicas ao nosso público”, afirma Maira Lisa Ferrari, gerente de marketing do RibeirãoShopping.
A visitação pode ser feita durante o horário de funcionamento do shopping, de segunda-feira a sábado, das 10h às 22h, e domingos e feriados, das 12h às 20h.
