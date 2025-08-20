Ricky Martin será o primeiro artista a receber o Latin Icon Award no MTV VMA 2025
Ricky Martin fará história mais uma vez
Ricky Martin fará história mais uma vez. No próximo MTV Video Music Awards, marcado para o dia 7 de setembro de 2025, em Nova York, o astro porto-riquenho será o primeiro artista a receber o Latin Icon Award, prêmio inédito criado pela MTV para reconhecer o legado e a influência de artistas latinos que transformaram a cultura pop mundial.
Com uma carreira de mais de quatro décadas, Ricky Martin é considerado um dos grandes responsáveis pela explosão da música latina no cenário internacional. Desde sua apresentação no Grammy de 1999, que se tornou um marco da “Latin Explosion”, o cantor consolidou sua trajetória com mais de 70 milhões de álbuns vendidos e mais de 180 prêmios acumulados entre música, atuação e iniciativas humanitárias. Sua ligação com o VMA também é histórica: no final dos anos 1990, ele conquistou cinco estatuetas em uma única edição, incluindo Best Pop Video, sendo o primeiro homem latino a vencer nessa categoria.
A cerimônia do MTV VMA 2025 será realizada no UBS Arena e, além da homenagem a Ricky Martin, o evento contará com apresentações de artistas como Sabrina Carpenter, J Balvin com DJ Snake, Busta Rhymes e outros nomes da cena musical atual.
Ao receber o Latin Icon Award, Ricky Martin reforça sua importância como símbolo da cultura latina e como um artista que abriu portas para novas gerações. O prêmio inaugura uma nova tradição dentro do VMA e destaca o papel dos artistas latinos como protagonistas da música global.
Sobre Ricky Martin
Ricky Martin é cantor, compositor, ator e filantropo, reconhecido mundialmente como o “Rei do Pop Latino”. Ao longo de sua carreira, já recebeu dois GRAMMYs® e três Latin GRAMMYs®, vendeu mais de 70 milhões de álbuns e conquistou mais de 180 prêmios. Além de sua trajetória artística, é fundador da Ricky Martin Foundation, dedicada ao combate ao tráfico humano e à escravidão moderna, e atua como Embaixador Global da UNICEF.
