"Rock para Crianças" no Teatro Miguel Falabela
Cartão de Visita|Do R7 26/03/2025 - 15h06 (Atualizado em 26/03/2025 - 15h06 )

O ano já começou com muito rock and roll para nossas crianças e dessa vez será no Teatro Miguel Falabella (Norte Shopping), em DUAS ÚNICAS APRESENTAÇÕES, nos dias 29 e 30 de março de 2025, às 17 horas, com os maiores sucessos de todos os tempos, brincadeiras e música ao vivo.

“O espetáculo foi idealizado para proporcionar uma tarde inesquecível, tanto para aqueles que têm o rock and roll como trilha musical de suas vidas, quanto para aqueles que só conhecem os grandes hinos”, conta Solange Bighetti, diretora de produção e roteirista.

Com direção, roteiro e autoria de Ana Ferguson e Solange Bighetti, a peça conta a história do rock desde a década de 1950 até os dias de hoje, sob condução dos protagonistas Duda (Maíara Queiroz) e Kiko (Jardel Sodré), que, junto dos cantores Fernanda Abi-Ramia e Victor Hugo, e banda ao vivo, divertem e ensinam o público com diálogos, coreografias e, claro, muita música! Ao todo são 27 de alguns dos grandes clássicos do gênero.

“A ideia é que o espetáculo seja um entretenimento para toda a família, permitindo que os pais roqueiros ou que curtem um bom rock and roll apresentem o gênero para seus filhos”, explica a diretora geral e roteirista, Ana Ferguson.

‌



Serviço:

“ROCK PARA CRIANÇAS – A HISTÓRIA DO ROCK”

‌



Data: 29 e 30 de março de 2025

Horário: 17h

‌



Local: Teatro Miguel Falabella (Norte Shopping)

Endereço: Av. Dom Hélder Câmara 5474, Rio de Janeiro, RJ

Ingressos: Sympla, Clubinho de Ofertas e Bilheteria do Teatro

Classificação: Livre

Ficha Técnica:

Idealização: Ana Ferguson e Solange Bighetti

Direção Geral: Ana Ferguson

Direção de Produção: Solange Bighetti

Direção Musical: Leandro Barros

Assessoria de Imprensa: Eliana Brito e Tania Figueira – Track Marketing Musical

Designer Gráfico: Angelica Silvestre

Coreografia: Carlos Fontinelle

Concepção de Imagens Original: Eduardo Salles

Criação de Conteúdo (LED e Resolume): Ivan Vinagre

Fotografia: Cristina Granato e Rodrigo Sampaio

Estúdios: Cafofo do LB e 2R Estúdios

Filmagem e edição de vídeos: Digipauta - Ricardo Azambuja

Sonoplastia: Be Áudio Sound Design

Assistente de Produção: Renato Linhares

Elenco:

Atores:

Jardel Sodré – Kiko

Maíara Queiroz – Duda

Cantores:

Fernanda Abi-Ramia

Victor Hugo

Banda:

Carol Lippi – Guitarra

Felipe Lobo – Bateria

João Fessih - Baixo

Realização e Produção: Zeus Produções e As Meninas Produções Artísticas

Instagram: @rockparacriancas

Contato: taniafigueira@trackmkt.com