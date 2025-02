Rod Melim estreia em São Paulo o show de seu primeiro álbum solo, “Inimaginável” Dia 9 de fevereiro (domingo), no CineClube Cortina Cartão de Visita|Do R7 04/02/2025 - 21h06 (Atualizado em 04/02/2025 - 21h06 ) twitter

A contagem regressiva começa agora! O cantor, compositor, multi-instrumentista e produtor musical Rod Melim estreia o show de seu primeiro álbum solo, “Inimaginável”, no dia 9 de fevereiro (domingo), no CineClube Cortina, em São Paulo.

No novo show, Rod vai apresentar as sete canções de seu recém-lançado álbum, como o primeiro single, “Mina Sereia” (parceria dele com Vitor Tritom), uma canção solar, com toque de pop good vibes e novos elementos, como o beatbox; a nova aposta do cantor, “Cupido” (Rod Melim e Vitão); além de “Vida simples” (Rod Melim, Guto Oliveira, Mike Túlio, Victor Huggo); “Aloha” (Rod Melim, João Napoli, Tibi, Vitor Tritom); “Se o amor tivesse espelho” (Rod Melim, Diogo Melim, Vitor Tritom) e “Desinteressante” (Rod Melim, Guto Oliveira, Vitão, Vitor Tritom).

“Estou muito empolgado em subir pela primeira vez no palco, agora em carreira solo. Que seja o recomeço de uma trajetória constante, muito musical e bonita, assim como foi a da banda. O repertório do show traz uma mistura entre as sete músicas novas do álbum e alguns dos grandes sucessos da Melim. Grande parte do público que vai seguir me acompanhando são fãs da Melim, e eu quero dar continuidade nesse som, que sempre me representou. Não tem como deixar de fora essas canções que fazem parte da minha história”, diz Rod.

O novo álbum do cantor une pop, rock, reggae e MPB, ritmos presentes no DNA artístico de Rod, já testado e aprovado pelos fãs da Melim, banda que encerrou suas atividades no final de 2023, após uma trajetória marcada por vários sucessos, e Rod, então, iniciou sua carreira solo no final de 2024.

Rod também traz para seus fãs algumas músicas de sucesso da Melim, como “Meu abrigo”, “Ouvi dizer”, “Gelo” e “Dois corações”, além de outras releituras de artistas que influenciam o trabalho do artista, que sobe ao palco acompanhado dos músicos Eduardo Castilhol (guitarra e violão), Caio Ferreira (teclados), Rhuan Nunes (bateria) e Pedro Augusto (contrabaixo).

O espetáculo traz um cenário que traduz a bela e original capa do álbum, além de efeitos em LED, que prometem uma experiência inesquecível para os fãs, com muita alegria, energia positiva e conexão.

Ele vem sozinho no palco e na estrada, mas com uma rica bagagem musical!

Serviço: Show de Lançamento - Rod Melim: Turnê “Inimaginável”

Data: 9 de fevereiro de 2025 (domingo)

Local: CineClube Cortina

Endereço: R. Araújo, nº 62 - República, São Paulo - SP

Abertura da casa: 18h

Início do show: 20h

Duração do show: 90min

Ingressos: https://www.sympla.com.br/ preview/ 5cf48176e62eed45612cbe51f09b33 1d

Classificação etária: Livre

Ingressos limitados. Garanta o seu com antecedência e venha viver o INIMAGINÁVEL!

