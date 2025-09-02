Rodrigo Campello e Jana Linhares lançam Luna Music Novo selo musical estreia, dia 1º de setembro, com o EP "Peças de Uma Exposição Vol.1 - Tarsila", inspirado em três obras de Tarsila... Cartão de Visita|Do R7 02/09/2025 - 12h57 (Atualizado em 02/09/2025 - 12h57 ) twitter

Novo selo musical estreia, dia 1º de setembro, com o EP "Peças de Uma Exposição Vol.1 - Tarsila", inspirado em três obras de Tarsila do Amaral e com participações de Lívia Nestrovski, Ney Matogrosso e Barulhista

Cartão de Visita - Entretenimento

OUÇA AQUI "PEÇAS DE UMA EXPOSIÇÃO VOL.1 - TARSILA"

A música brasileira ganha um novo espaço de criação, acolhimento e inovação: nasce o Luna Music, selo idealizado por Jana Linhares e Rodrigo Campello. O projeto chega com a proposta de valorizar a música autoral, fomentar encontros artísticos e dar voz a trabalhos que dialoguem com autenticidade, diversidade sonora e identidade própria. O primeiro lançamento do selo, o EP "Peças de Uma Exposição Vol.1 - Tarsila", de Rodrigo Campello, inspirado em três obras de Tarsila do Amaral, já está disponível em todos os aplicativos de música neste dia 1º de setembro, data que marca o nascimento da pintora modernista, e tem as participações de Lívia Nestrovski, Ney Matogrosso e Barulhista.

"Durante toda a minha trajetória na música, eu circulei por muitas funções e lugares, e fui aprendendo e me relacionando. Hoje fez muito sentido ter um selo para não só lançar e conter todo o meu trabalho e o do Rodrigo, como também trabalhos que a gente considere autênticos, em linha com a nossa curadoria e nossa perspectiva", conta Jana Linhares. "Para escolher o nome, eu não podia ter caminhado por outro lugar que não pela Lua. Quem me conhece sabe a importância dela na minha vida. Luna Music nasce com muita intenção de produzir música de forma mágica, artesanal, trazendo beleza e mistério para o mundo", completa.

‌



Em "Peças de Uma Exposição Vol.1 - Tarsila", Rodrigo Campello mergulha em três obras icônicas de Tarsila do Amaral: Manacá (1924), A Negra (1923) e Abaporu (1928). Em "Manacá", a delicadeza da tela ganha vida na voz de Lívia Nestrovski, com arranjos de violão, teclados e efeitos que ressaltam sua atmosfera onírica. Já em "A Negra", Campello e Barulhista traduzem em som a potência da figura monumental criada por Tarsila, unindo violão tenor, percussões eletrônicas e camadas de texturas eletrônicas, em diálogo também com o texto de Maria do Amparo. Fechando o EP, "O Coco do Abaporu" celebra a tela mais famosa da artista modernista em uma interpretação vibrante de Rodrigo Campello e Ney Matogrosso, marcada por arranjos experimentais, percussões híbridas e timbres que transformam a pintura em uma verdadeira festa sonora.

Rodrigo destaca a força criativa do primeiro lançamento: "É um projeto essencialmente de música sobre obras de arte. Eu convido um parceiro para juntos visitarmos três telas de determinado artista plástico e traduzirmos em música as emoções que aquelas imagens despertam. Já tenho vários volumes prontos e pretendo seguir enquanto respirar e pensar em música. O primeiro é sobre Tarsila do Amaral, lançado justamente no aniversário dela, e traz a honra de contar com Barulhista, Lívia Nestrovski e Ney Matogrosso. É uma aventura musical que busca transformar a pintura em som", explica Rodrigo Campello.

‌



Com distribuição da Labidad Produções, "Peças de Uma Exposição Vol.1 - Tarsila" inaugura a trajetória do Luna Music, que planeja novos lançamentos a cada três meses, consolidando-se como uma plataforma aberta a artistas e sonoridades que busquem autenticidade e experimentação.

FICHA TÉCNICA

‌



"Peças de Uma Exposição Vol.1 - Tarsila"

Tarsila por Rodrigo Campello

Participações: Lívia Nestrovski, Ney Matogrosso e Barulhista

Lançamento: 1º de setembro de 2025

Selo: Luna Music

Distribuição: Labidad Produções

Capa: Luciana Lumyx

Assessoria de Comunicação: SOMAR Comunicação Integrada

Produzido, gravado e mixado por Rodrigo Campello, no MiniStereo Studio (RJ)

Gravações adicionais por Barulhista, no estúdio Sala do Barulhista (SP)

Masterizado por Carlos Freitas, no Classic Master (EUA)

Faixa 1: Manacá (Rodrigo Campelo)

Part. especial: Lívia Nestrovski

Rodrigo Campello: violão, teclado, sampler

Sacha Amback: efeitos (teclados)

Faixa 2: A Negra (Rodrigo Campello / Barulhista)

Rodrigo Campello: arranjos, programações, violão tenor, bateria eletrônica, sintetizador, caxixis, efeitos de percussão, vocais e voz

Barulhista: sintetizadores, samples, vocal, efeitos

Zero Telles: djembe, caxixis

Maria do Amparo: narração

Faixa 3: O Coco do Abaporu (Rodrigo Campello / Barulhista)

Part. especial: Ney Matogrosso

Rodrigo Campello: arranjo, programações, bateria eletrônica, sintetizador baixo, violão, guitarra, voz e vocais

Barulhista: sintetizadores, glockenspiel, cavaco, derbaque, vocal

Rafael Rocha: bateria eletrônica, programações, pandeiro, repiques