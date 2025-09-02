Rodrigo Campello e Jana Linhares lançam Luna Music
Novo selo musical estreia, dia 1º de setembro, com o EP "Peças de Uma Exposição Vol.1 - Tarsila", inspirado em três obras de Tarsila...
Novo selo musical estreia, dia 1º de setembro, com o EP "Peças de Uma Exposição Vol.1 - Tarsila", inspirado em três obras de Tarsila do Amaral e com participações de Lívia Nestrovski, Ney Matogrosso e Barulhista
Novo selo musical estreia, dia 1º de setembro, com o EP "Peças de Uma Exposição Vol.1 - Tarsila", inspirado em três obras de Tarsila do Amaral e com participações de Lívia Nestrovski, Ney Matogrosso e Barulhista
A música brasileira ganha um novo espaço de criação, acolhimento e inovação: nasce o Luna Music, selo idealizado por Jana Linhares e Rodrigo Campello. O projeto chega com a proposta de valorizar a música autoral, fomentar encontros artísticos e dar voz a trabalhos que dialoguem com autenticidade, diversidade sonora e identidade própria. O primeiro lançamento do selo, o EP "Peças de Uma Exposição Vol.1 - Tarsila", de Rodrigo Campello, inspirado em três obras de Tarsila do Amaral, já está disponível em todos os aplicativos de música neste dia 1º de setembro, data que marca o nascimento da pintora modernista, e tem as participações de Lívia Nestrovski, Ney Matogrosso e Barulhista.
A música brasileira ganha um novo espaço de criação, acolhimento e inovação: nasce o Luna Music, selo idealizado por Jana Linhares e Rodrigo Campello. O projeto chega com a proposta de valorizar a música autoral, fomentar encontros artísticos e dar voz a trabalhos que dialoguem com autenticidade, diversidade sonora e identidade própria. O primeiro lançamento do selo, o EP "Peças de Uma Exposição Vol.1 - Tarsila", de Rodrigo Campello, inspirado em três obras de Tarsila do Amaral, já está disponível em todos os aplicativos de música neste dia 1º de setembro, data que marca o nascimento da pintora modernista, e tem as participações de Lívia Nestrovski, Ney Matogrosso e Barulhista.
"Durante toda a minha trajetória na música, eu circulei por muitas funções e lugares, e fui aprendendo e me relacionando. Hoje fez muito sentido ter um selo para não só lançar e conter todo o meu trabalho e o do Rodrigo, como também trabalhos que a gente considere autênticos, em linha com a nossa curadoria e nossa perspectiva", conta Jana Linhares. "Para escolher o nome, eu não podia ter caminhado por outro lugar que não pela Lua. Quem me conhece sabe a importância dela na minha vida. Luna Music nasce com muita intenção de produzir música de forma mágica, artesanal, trazendo beleza e mistério para o mundo", completa.
"Durante toda a minha trajetória na música, eu circulei por muitas funções e lugares, e fui aprendendo e me relacionando. Hoje fez muito sentido ter um selo para não só lançar e conter todo o meu trabalho e o do Rodrigo, como também trabalhos que a gente considere autênticos, em linha com a nossa curadoria e nossa perspectiva", conta Jana Linhares. "Para escolher o nome, eu não podia ter caminhado por outro lugar que não pela Lua. Quem me conhece sabe a importância dela na minha vida. Luna Music nasce com muita intenção de produzir música de forma mágica, artesanal, trazendo beleza e mistério para o mundo", completa.
Em "Peças de Uma Exposição Vol.1 - Tarsila", Rodrigo Campello mergulha em três obras icônicas de Tarsila do Amaral: Manacá (1924), A Negra (1923) e Abaporu (1928). Em "Manacá", a delicadeza da tela ganha vida na voz de Lívia Nestrovski, com arranjos de violão, teclados e efeitos que ressaltam sua atmosfera onírica. Já em "A Negra", Campello e Barulhista traduzem em som a potência da figura monumental criada por Tarsila, unindo violão tenor, percussões eletrônicas e camadas de texturas eletrônicas, em diálogo também com o texto de Maria do Amparo. Fechando o EP, "O Coco do Abaporu" celebra a tela mais famosa da artista modernista em uma interpretação vibrante de Rodrigo Campello e Ney Matogrosso, marcada por arranjos experimentais, percussões híbridas e timbres que transformam a pintura em uma verdadeira festa sonora.
Em "Peças de Uma Exposição Vol.1 - Tarsila", Rodrigo Campello mergulha em três obras icônicas de Tarsila do Amaral: Manacá (1924), A Negra (1923) e Abaporu (1928). Em "Manacá", a delicadeza da tela ganha vida na voz de Lívia Nestrovski, com arranjos de violão, teclados e efeitos que ressaltam sua atmosfera onírica. Já em "A Negra", Campello e Barulhista traduzem em som a potência da figura monumental criada por Tarsila, unindo violão tenor, percussões eletrônicas e camadas de texturas eletrônicas, em diálogo também com o texto de Maria do Amparo. Fechando o EP, "O Coco do Abaporu" celebra a tela mais famosa da artista modernista em uma interpretação vibrante de Rodrigo Campello e Ney Matogrosso, marcada por arranjos experimentais, percussões híbridas e timbres que transformam a pintura em uma verdadeira festa sonora.
Rodrigo destaca a força criativa do primeiro lançamento: "É um projeto essencialmente de música sobre obras de arte. Eu convido um parceiro para juntos visitarmos três telas de determinado artista plástico e traduzirmos em música as emoções que aquelas imagens despertam. Já tenho vários volumes prontos e pretendo seguir enquanto respirar e pensar em música. O primeiro é sobre Tarsila do Amaral, lançado justamente no aniversário dela, e traz a honra de contar com Barulhista, Lívia Nestrovski e Ney Matogrosso. É uma aventura musical que busca transformar a pintura em som", explica Rodrigo Campello.
Rodrigo destaca a força criativa do primeiro lançamento: "É um projeto essencialmente de música sobre obras de arte. Eu convido um parceiro para juntos visitarmos três telas de determinado artista plástico e traduzirmos em música as emoções que aquelas imagens despertam. Já tenho vários volumes prontos e pretendo seguir enquanto respirar e pensar em música. O primeiro é sobre Tarsila do Amaral, lançado justamente no aniversário dela, e traz a honra de contar com Barulhista, Lívia Nestrovski e Ney Matogrosso. É uma aventura musical que busca transformar a pintura em som", explica Rodrigo Campello.
Com distribuição da Labidad Produções, "Peças de Uma Exposição Vol.1 - Tarsila" inaugura a trajetória do Luna Music, que planeja novos lançamentos a cada três meses, consolidando-se como uma plataforma aberta a artistas e sonoridades que busquem autenticidade e experimentação.
Com distribuição da Labidad Produções, "Peças de Uma Exposição Vol.1 - Tarsila" inaugura a trajetória do Luna Music, que planeja novos lançamentos a cada três meses, consolidando-se como uma plataforma aberta a artistas e sonoridades que busquem autenticidade e experimentação.
FICHA TÉCNICA
FICHA TÉCNICA
"Peças de Uma Exposição Vol.1 - Tarsila"
"Peças de Uma Exposição Vol.1 - Tarsila"
Tarsila por Rodrigo Campello
Tarsila por Rodrigo Campello
Participações: Lívia Nestrovski, Ney Matogrosso e Barulhista
Participações: Lívia Nestrovski, Ney Matogrosso e Barulhista
Lançamento: 1º de setembro de 2025
Lançamento: 1º de setembro de 2025
Selo: Luna Music
Selo: Luna Music
Distribuição: Labidad Produções
Distribuição: Labidad Produções
Capa: Luciana Lumyx
Capa: Luciana Lumyx
Assessoria de Comunicação: SOMAR Comunicação Integrada
Assessoria de Comunicação: SOMAR Comunicação Integrada
Produzido, gravado e mixado por Rodrigo Campello, no MiniStereo Studio (RJ)
Produzido, gravado e mixado por Rodrigo Campello, no MiniStereo Studio (RJ)
Gravações adicionais por Barulhista, no estúdio Sala do Barulhista (SP)
Gravações adicionais por Barulhista, no estúdio Sala do Barulhista (SP)
Masterizado por Carlos Freitas, no Classic Master (EUA)
Masterizado por Carlos Freitas, no Classic Master (EUA)
Faixa 1: Manacá (Rodrigo Campelo)
Faixa 1: Manacá (Rodrigo Campelo)
Part. especial: Lívia Nestrovski
Part. especial: Lívia Nestrovski
Rodrigo Campello: violão, teclado, sampler
Rodrigo Campello: violão, teclado, sampler
Sacha Amback: efeitos (teclados)
Sacha Amback: efeitos (teclados)
Faixa 2: A Negra (Rodrigo Campello / Barulhista)
Faixa 2: A Negra (Rodrigo Campello / Barulhista)
Rodrigo Campello: arranjos, programações, violão tenor, bateria eletrônica, sintetizador, caxixis, efeitos de percussão, vocais e voz
Rodrigo Campello: arranjos, programações, violão tenor, bateria eletrônica, sintetizador, caxixis, efeitos de percussão, vocais e voz
Barulhista: sintetizadores, samples, vocal, efeitos
Barulhista: sintetizadores, samples, vocal, efeitos
Zero Telles: djembe, caxixis
Zero Telles: djembe, caxixis
Maria do Amparo: narração
Maria do Amparo: narração
Faixa 3: O Coco do Abaporu (Rodrigo Campello / Barulhista)
Faixa 3: O Coco do Abaporu (Rodrigo Campello / Barulhista)
Part. especial: Ney Matogrosso
Part. especial: Ney Matogrosso
Rodrigo Campello: arranjo, programações, bateria eletrônica, sintetizador baixo, violão, guitarra, voz e vocais
Rodrigo Campello: arranjo, programações, bateria eletrônica, sintetizador baixo, violão, guitarra, voz e vocais
Barulhista: sintetizadores, glockenspiel, cavaco, derbaque, vocal
Barulhista: sintetizadores, glockenspiel, cavaco, derbaque, vocal
Rafael Rocha: bateria eletrônica, programações, pandeiro, repiques
Rafael Rocha: bateria eletrônica, programações, pandeiro, repiques