Rodrigo Leal apresenta “Tributo a Roberto Leal” no interior de São Paulo Show especial com jantar português acontecerá no dia 24 de maio, no restaurante Vila Don Patto, em São Roque/SP Cartão de Visita|Do R7 14/05/2025 - 12h03 (Atualizado em 14/05/2025 - 12h03 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Show especial com jantar português acontecerá no dia 24 de maio, no restaurante Vila Don Patto, em São Roque/SP

Cartão de Visita - Entretenimento

A partida do cantor Roberto Leal, ícone da música portuguesa no Brasil, em 2019, deixou uma grande lacuna entre fãs e admiradores. No entanto, seu legado, construído ao longo de 55 anos de carreira, continua vivo e celebrado. No dia 24 de maio, o restaurante Vila Don Patto, em São Roque/SP, será palco de mais uma edição do emocionante show “Tributo Roberto Leal”, apresentado por seu filho, o músico e produtor Rodrigo Leal.

Após uma turnê internacional de sucesso, Rodrigo retorna ao Brasil para conduzir uma noite especial, repleta de emoção e memórias, em um jantar temático com a tradicional culinária portuguesa. Com 37 anos de carreira, Rodrigo é músico, diretor artístico e produtor musical. Desde a infância, esteve ao lado do pai nos palcos, estúdios e viagens, criando uma conexão profunda e afetiva que hoje se transforma em homenagem.

“Mais do que uma homenagem, este tributo reconhece o legado maravilhoso que meu pai deixou para as futuras gerações. É uma celebração merecida e carregada de emoção a uma figura única, insubstituível e, para sempre, o maior cantor da música tradicional portuguesa”, declara Rodrigo.

‌



No espetáculo, o público poderá reviver os grandes sucessos que marcaram a trajetória de Roberto Leal, como “Bate o Pé”, “Arrebita” e “Carimbó Português”. Rodrigo será acompanhado pelos mesmos músicos que compunham a banda original do pai, garantindo a fidelidade sonora e o espírito autêntico da apresentação.

Roberto Leal iniciou sua carreira em 1971 e ultrapassou a marca de 25 milhões de discos vendidos, conquistando o título de rei da música popular portuguesa. Tornou-se o maior representante da música lusitana no Brasil e uma referência em diversas comunidades portuguesas ao redor do mundo.

‌



Serviço

Tributo Roberto Leal – com Rodrigo Leal

‌



Data: 24 de maio (sábado)

Horário: 20h

Local: Restaurante Vila Don Patto

Endereço: Estrada do Vinho, KM 2,5 – Jardim Villaca, São Roque/SP

Informações e reservas: (11) 97563-9637