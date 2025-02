Rodriguinho lança EP 1 de "Rodriguinho Acústico", primeiro passo de seu novo projeto musical As primeiras músicas já estão disponíveis nas principais plataformas de áudios, com versões de grandes hits que marcaram época Cartão de Visita|Do R7 24/01/2025 - 17h26 (Atualizado em 24/01/2025 - 17h26 ) twitter

Rodriguinho, um dos nomes mais marcantes do pagode, dá início a um novo capítulo da sua carreira com o lançamento de parte do álbum “Rodriguinho Acústico". O projeto celebra a trajetória dele como cantor e compositor, trazendo releituras em formato acústico de sucessos que marcaram gerações.

Disponível em todas as plataformas de áudio, o EP conta com as faixas “Fica Comigo”, “Leão”, Meu Querubim” e “Vou Te Procurar”. O lançamento, que contará ainda com outros EPs, vai oferecer aos fãs um gostinho especial do que está por vir no aguardado projeto "Rodriguinho Acústico", que fará sua estreia dia 22 de fevereiro, no Teatro Bradesco, em São Paulo.

Este trabalho é uma homenagem à história musical de Rodriguinho, mostrando sua essência e versatilidade em um formato intimista e emocionante.

"A ideia é revisitar esses momentos que foram tão importantes na minha vida e na vida dos meus fãs, mas de uma forma nova, mais próxima, mais acústica", comenta o artista.

Os fãs podem se preparar para uma experiência repleta de emoção e nostalgia em cada faixa, enquanto aguardam o lançamento completo do projeto "Rodriguinho Acústico", que é uma celebração marcante e inesquecível da sua história na música.

Confira o álbum na sua plataforma preferida:

Spotify: https://open.spotify.com/ album/2JsTY5Ab3vp4UoI7OLC4Ga? si=duPVP5teSnaUtFsaBZkGwQ

Deezer: https://deezer.page.link/ oFpC76QCbVwK9bpp8

Amazon Music: https://music.amazon.com.br/ albums/B0DTLPFJ32?ref=dm_sh_ N0yGGjzAri9xIuOH0u1eoUvPz

Apple Music: https://music.apple.com/br/ album/rodriguinho-ac%C3% BAstico-ep-1-ep/1791794595