Rodriguinho lança segunda parte do projeto "Rodriguinho no Game" nas principais plataformas O novo EP conta com participações de Thiaguinho, Dodô Pixote, Luciana Mello, Delacruz e seu filho Jaden Cartão de Visita|Do R7 06/09/2024 - 17h51 (Atualizado em 06/09/2024 - 17h51 ) ‌



O cantor Rodriguinho lança nesta sexta-feira (06) a segunda parte do EP que compõe o projeto audiovisual, "Rodriguinho no Game". As músicas já estão disponíveis em todas as plataformas digitais, e os videoclipes das faixas no canal oficial do artista no YouTube.

Destaque deste EP, a faixa "Tô Aqui / É Assim Que Funciona" conta com a participação especial de Thiaguinho, trazendo uma fusão de talento e carisma que promete conquistar o público mais uma vez. Além de Thiaguinho, o EP inclui colaborações de peso: "Já Caiu", com Dodô Pixote e Jaden, filho do artista, "Bom Dia, Anjo", com Luciana Mello, e "Virei a Mesa", com Delacruz.

"Rodriguinho no Game", que foi gravado em 2023 na quadra de basquete da NBA em São Paulo, continua a mostrar a versatilidade do cantor, que combina as paixões música e basquete, e colaborações de alto nível da música, reafirmando sua posição como um dos artistas mais inovadores da música brasileira.

Com mais de 35 anos de carreira, Rodriguinho é cantor, compositor e empresário. Firmou seu nome no cenário musical brasileiro quando ainda fazia parte do grupo Os Travessos, na década de 90. Em carreira solo desde 2004, lançou diversos projetos que fortaleceram ainda mais seu nome. Atualmente contabiliza mais de 1.5 milhão de ouvintes mensais no Spotify e milhões de visualizações no YouTube. Além da sólida carreira como cantor, Rodriguinho também é figura respeitada no meio pelas inúmeras composições de sucesso.

Confira o clipe com a participação do Thiaguinho: