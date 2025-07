Romy lança novo EP “Mid Air (Transcendence Remixes)” Quase dois anos após o lançamento de seu aclamado álbum solo de estreia, a ícone do dance pop londrino Romy lança o EP Mid Air Transcendence... Cartão de Visita|Do R7 21/07/2025 - 19h18 (Atualizado em 21/07/2025 - 19h18 ) twitter

Quase dois anos após o lançamento de seu aclamado álbum solo de estreia, a ícone do dance pop londrino Romy lança o EP Mid Air Transcendence Remixes uma coleção arrojada de remixes pessoalmente selecionados a partir das faixas de Mid Air. Lançado hoje via Young, o EP reúne três produtores consagrados (e amigos de Romy) — a DJ e produtora parisiense Julie Desire, o artista e DJ londrino (e colega de banda de Romy) Luca Perry, e a multiartista Angel D’Lite —, cada um oferecendo sua própria perspectiva sonora sobre os hinos de amor, desejo e libertação de Romy para as pistas de dança. São os mais recentes de uma série de remixes incríveis de Mid Air, que já contou com nomes como DJ HEARTSTRING, I JORDAN, TDJ, Jayda G, Planningtorock, Anz, entre outros.

Sobre o EP, Romy comenta: “Este EP de remixes é uma celebração da comunidade. Sou imensamente grata por todos os remixadores envolvidos fazerem parte do Club Mid Air e terem se tornado amigos. Admiro profundamente todos eles como produtores e DJs, e tem sido fascinante ouvir como cada um reinterpretou essas músicas. A renda obtida com este EP será destinada às organizações Mermaids e Notaphase, duas instituições que realizam um trabalho incrível junto à comunidade Trans+. Com esse lançamento, espero expressar meu apoio, amor e admiração tanto pelo trabalho dessas instituições quanto pela comunidade trans+.”

Na semana passada (10 de julho), Romy trouxe de volta seu adorado Club Mid Air, promovendo a festa e arrecadação Transcendence x Club Mid Air no Dalston Superstore, em Londres. O evento esgotado arrecadou fundos para o London Trans+ Pride, e contou com sets dos três remixadores, além de FAFF, Karlie Marx e DJ Doll. Na ocasião, Romy também lançou uma camiseta limitada com os dizeres Protect Trans Lives. A renda obtida com as vendas da camiseta e do EP será doada a duas instituições que são especialmente importantes para Romy e que apoiam a vida de adultos e jovens trans: Not A Phase e Mermaids.

Enquanto isso, o agora lendário set de Romy no palco Arcadia do Glastonbury foi disponibilizado pela BBC e pode ser ouvido aqui. Levar sua música ao palco do Arcadia dragonfly foi um momento de enorme significado pessoal para Romy, e marca o início perfeito de um verão repleto de apresentações ao vivo e como DJ — de eventos no Reino Unido como o Pride In The Park de Brighton, o Shoot Your Shot em Glasgow e o festival Body Movements em Londres, até aparições em Ibiza no Homobloc (Amnesia) e ao lado de Calvin Harris no Ushuaia.

Tracklist:

1. Twice (Julie Desire Remix)

2. The Sea (Luca Perry Remix)

3. She’s On My Mind (Angel D’Lite Remix)

ROMY online:

