Show especial em homenagem ao centenário de B.B. King

Cartão de Visita - Entretenimento

O Rota do Blues Festival apresenta sua edição especial em homenagem ao centenário de B.B. King. Pela primeira vez na história, três atrações internacionais: Claudette King, James Boogaloo Bolden e Lorenzo Thompson em um show especial em homenagem ao rei do blues. Uma noite histórica para a cidade de Belo Horizonte. Show exclusivo!

Serviço

Rota do Blues Festival - Centenário de B.B. King

Data: 17/8

Horário: domingo, às 19h

Local: Teatro do Centro Cultural Unimed-BH Minas – Rua da Bahia, 2.244

Classificação: livre

Ingressos: R$ 120 (inteira).

À venda na bilheteria ou na Sympla.

Bilheteria: (031) 3516-1360

Estacionamento com acesso interno: entrada pela rua da Bahia, ao lado do Teatro. Após estacionar o veículo, o usuário chega ao Teatro por elevador interno, com rapidez e segurança. O Estacionamento fica aberto até meia hora após o fim do espetáculo.