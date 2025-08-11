Rota do Blues Festival
Show especial em homenagem ao centenário de B.B. King
Show especial em homenagem ao centenário de B.B. King
Show especial em homenagem ao centenário de B.B. King
O Rota do Blues Festival apresenta sua edição especial em homenagem ao centenário de B.B. King. Pela primeira vez na história, três atrações internacionais: Claudette King, James Boogaloo Bolden e Lorenzo Thompson em um show especial em homenagem ao rei do blues. Uma noite histórica para a cidade de Belo Horizonte. Show exclusivo!
O Rota do Blues Festival apresenta sua edição especial em homenagem ao centenário de B.B. King. Pela primeira vez na história, três atrações internacionais: Claudette King, James Boogaloo Bolden e Lorenzo Thompson em um show especial em homenagem ao rei do blues. Uma noite histórica para a cidade de Belo Horizonte. Show exclusivo!
Serviço
Serviço
Rota do Blues Festival - Centenário de B.B. King
Rota do Blues Festival - Centenário de B.B. King
Data: 17/8
Data: 17/8
Horário: domingo, às 19h
Horário: domingo, às 19h
Local: Teatro do Centro Cultural Unimed-BH Minas – Rua da Bahia, 2.244
Local: Teatro do Centro Cultural Unimed-BH Minas – Rua da Bahia, 2.244
Classificação: livre
Classificação: livre
Ingressos: R$ 120 (inteira).
Ingressos: R$ 120 (inteira).
Bilheteria: (031) 3516-1360
Bilheteria: (031) 3516-1360
Estacionamento com acesso interno: entrada pela rua da Bahia, ao lado do Teatro. Após estacionar o veículo, o usuário chega ao Teatro por elevador interno, com rapidez e segurança. O Estacionamento fica aberto até meia hora após o fim do espetáculo.
Estacionamento com acesso interno: entrada pela rua da Bahia, ao lado do Teatro. Após estacionar o veículo, o usuário chega ao Teatro por elevador interno, com rapidez e segurança. O Estacionamento fica aberto até meia hora após o fim do espetáculo.