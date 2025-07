Roupa Nova confirma nova apresentação no Teatro Bradesco com turnê intimista Show acontece no dia 4 de setembro e traz no repertório clássicos do pop rock nacional em formato acústico Cartão de Visita|Do R7 16/07/2025 - 11h17 (Atualizado em 16/07/2025 - 11h17 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Show acontece no dia 4 de setembro e traz no repertório clássicos do pop rock nacional em formato acústico

Cartão de Visita - Entretenimento

Com mais de quatro décadas de trajetória e uma carreira marcada por sucessos atemporais, o Roupa Nova segue encantando plateias por todo o Brasil. Em um formato mais intimista, idealizado especialmente para os principais teatros do país, a turnê Simplesmente Roupa Nova tem emocionado fãs de todas as gerações e recebido elogios por onde passa.

Atendendo aos inúmeros pedidos do público e embalados pelo sucesso da temporada, Cleberson Horsth, Ricardo Feghali, Kiko, Nando, Serginho e Fábio Nestares acabam de anunciar retorno ao palco do Teatro Bradesco, em São Paulo, um dos espaços culturais mais importantes do país.

A apresentação acontece no dia 4 de setembro, com ingressos a partir de R$ 130,00, disponíveis pelo site uhuu.com e nos pontos de venda autorizados. Mais informações no serviço abaixo.

‌



Ovacionado por onde passa, o grupo é considerado um dos mais populares e queridos do país, e traz no repertório clássicos como "Dona", "A Viagem", "Os Corações Não São Iguais", "Coração Pirata" e "Linda Demais", entre muitos outros que marcaram gerações.

A tour teve início em março de 2023, no mesmo Teatro Bradesco, com ingressos esgotados. Desde então, o Simplesmente Roupa Nova vem lotando casas por todo o país, proporcionando ao público uma experiência única de proximidade, emoção e celebração à música brasileira.

‌



Serviço São Paulo

Opus Entretenimento e Sunshine apresentam Simplesmente Roupa Nova

‌



Data: 7 de junho de 2025

Local: Teatro Bradesco

Endereço: Rua Palestra Itália, 500 – 3º piso - Bourbon Shopping São Paulo – Perdizes)

www.teatrobradesco.com.br

Horário do show: 21h

Acessibilidade

Ar-condicionado

Capacidade: 1439 pessoas

Duração: 80 minutos.

Classificação: Livre. Menores de 14 anos, somente poderão entrar acompanhados dos pais ou responsáveis e crianças até 24 meses de idade que ficarem no colo dos pais, não pagam.

Setores e valores:

Plateia Gold: a partir de R$ 325,00+ taxas

Plateia Baixa: a partir de R$ 275,00+ taxas

Plateia Alta: a partir de R$ 245,00+ taxas

Camarote: a partir de R$ 300,00+ taxas

Balcao Nobre: a partir de R$ 130,00+ taxas

Frisa Mezanino: a partir de R$ 220,00+ taxas

Frisa Central: a partir de R$ 190,00+ taxas

Cad. Obeso PB: a partir de R$ 275,00+ taxas

Cad. Obeso PA: a partir de R$ 245,00+ taxas

Cad. Obeso BN: a partir de R$ 130,00+ taxas

Acomp. Obeso PB: a partir de R$ 275,00+ taxas

Acomp. Obeso PA: a partir de R$ 245,00+ taxas

Acomp. Obeso BN: a partir de R$ 130,00+ taxas

Cadeirante Plateia: a partir de R$ 275,00+ taxas

Acompanhante PCD: a partir de R$ 275,00+ taxas

Cadeirante Frisa: a partir de R$ 190,00+ taxas

Acompanhante PCD F.: a partir de R$ 190,00+ taxas

Pontos de venda:

A Uhuu é o canal oficial de vendas deste evento. Não nos responsabilizamos por ingressos adquiridos fora dos canais oficiais.

Bilheteria do Teatro Bradesco • Sem incidência de Taxa de Serviço

3º Piso do Bourbon Shopping São Paulo

Rua Palestra Itália, nº 500 • Loja 263 • 3° Piso I Perdizes • São Paulo • SP

Horário de funcionamento: segunda-feira a domingo das 12h às 15h e das 16h às 20h. Em dias de evento o funcionamento será a partir das 12h até o final do evento.

Bilheteria do Teatro Sabesp Frei Caneca • Sem incidência de Taxa de Serviço

7º Piso do Shopping Frei Caneca

Rua Frei Caneca, nº 569 • 7° Piso I Consolação • São Paulo • SP

Horário de funcionamento: terça-feira a domingo das 12h às 15h e das 16h às 19h e segunda-feira bilheteria fechada.

Formas de Pagamento:

Internet: Pix e Cartões Visa, Master, Diners, Hiper, Elo e American.

Bilheteria: Dinheiro, Pix, Visa, Master, Diners, Hiper, Elo e American.

Parcelamento no cartão de crédito: até 1x sem juros, de 2x até 12x com juros de 1,99%.

Informações Adicionais:

Setor Frisa Superior: Venda exclusiva nas bilheterias físicas.

Os ingressos e-Ticket em arquivo .PDF são entregues automaticamente ao e-mail do titular do pedido em até 30 minutos após o recebimento da confirmação de compra. Apresente no acesso do evento. Caso não tenha recebido o e-mail, verifique também sua caixa anti-spam.

Descontos:

50% para Idosos com idade igual ou superior a 60 anos: Lei Federal nº 10.741/2003 (Estatuto do Idoso) – obrigatória apresentação de identidade ou documento oficial com foto que comprove a sua condição;

50% Estudantes: Os estudantes terão direito ao benefício da meia-entrada mediante a apresentação da CIE no momento da aquisição do ingresso e na portaria ou na entrada do local de realização do evento. A CIE deverá ser expedida por: I - Associação Nacional de Pós-Graduandos - ANPG; II – União Nacional dos Estudantes - UNE; III - União Brasileira dos Estudantes Secundaristas - Ubes; IV - Entidades estaduais e municipais; V - Diretórios Centrais dos Estudantes - DCE; e VI - Centros e Diretórios Acadêmicos, de nível médio e superior. www.documentodoestudante.com. br.

Os elementos indispensáveis da CIE são: I - nome completo e data de nascimento do estudante; II - foto recente do estudante; III - nome da instituição de ensino na qual o estudante esteja matriculado; IV - grau de escolaridade; e V - data de validade até o dia 31 de março do ano subsequente ao de sua expedição.

Obs.: Para os estudantes que solicitaram a CIE pelo site documentodoestudante.com.br e ainda aguardam o recebimento da carteira, será aceito o Documento Provisório, que possui validade de 30 dias. O mesmo deve ser apresentado juntamente a um documento de identidade oficial com foto.

50% para crianças e jovens de 24 meses a 15 anos de idade: Benefício concedido pelo Teatro, mediante apresentação de documento de identidade oficial com foto.

50% para pessoas com deficiência e acompanhante quando necessário: Conforme a Lei Geral da Meia-Entrada (Decreto nº 8.537/15, que regulamenta a Lei 12.933/13), mediante apresentação do cartão de Benefício de Prestação Continuada da Assistência Social da Pessoa com Deficiência, documento emitido pelo Instituto Nacional do Seguro Social - INSS que ateste a aposentadoria de acordo com os critérios estabelecidos na Lei Complementar nº 142, de 8 de maio de 2013 e via laudo médico ou documento oficial com foto que conste a numeração do CID.

50% Professores da rede pública estadual e das redes municipais de ensino: carteira funcional emitida pela Secretaria da Educação de São Paulo ou holerite acompanhado de documento oficial com foto, conforme a Lei Estadual nº 14.729/12.

50% Diretores, coordenadores pedagógicos, supervisores e titulares de cargos do quadro de apoio das escolas das redes estadual e municipais: Conforme a Lei Estadual nº 15.298/14, mediante apresentação de carteira funcional emitida pela Secretaria da Educação de São Paulo ou holerite acompanhado de documento oficial com foto.

50% Aposentados - Apresentar documento de identidade oficial com foto e cartão de benefício do INSS que comprove a condição. Conforme Lei Municipal SP n°12.325/1997.

50% jovens pertencentes a famílias de baixa renda, com idades de 15 a 29 anos

Conforme a Lei Geral da Meia-Entrada (Decreto nº 8.537/15, que regulamenta a Lei 12.933/13), mediante apresentação da Carteira de Identidade Jovem que será emitida pela Secretaria Nacional de Juventude a partir de 31 de março de 2016, acompanhada de documento de identidade oficial com foto.

O benefício de meia-entrada é assegurado para 40% do total de ingressos disponíveis para cada evento, conforme o Decreto nº 8.537/15.

Outros descontos:

50% de desconto para clientes do Bradesco e Next: Além de um guichê exclusivo na Bilheteria do Teatro. Limitado a 260 ingressos, mediante pagamento com a utilização do cartão de débito/crédito Bradesco. Exceto Corporate e Bradescard.

40% de desconto para usuário dos Cartões Zaffari Card e Bourbon Card, na compra de até 2 ingressos por titular do cartão, limitado a 100 ingressos por sessão. Válido para compras online e na bilheteria, através do número do cartão.

Atenção:

• Os descontos não são cumulativos, devendo o beneficiário optar pelo desconto de sua preferência, mediante a apresentação de documentos que comprovem o direito.

• Os documentos para validação de descontos deverão ser apresentados no ato da compra e no dia da sessão adquirida, na portaria do evento. Nas compras feitas através da internet, a apresentação do(s) documento(s) de comprovação será exigida no acesso ao evento.

• Caso os documentos necessários não sejam apresentados ou não comprovem a condição do beneficiário no acesso ao evento, será exigido o pagamento da diferença de valor dos mesmos.

Estacionamento Bourbon Shopping:

https://www.bourbonshopping. com.br/o-shopping/sao-paulo

OBJETOS PROIBIDOS: cigarro eletrônico; câmeras fotográficas ou filmadoras profissionais, Go-Pro (ou similares); cartazes de qualquer tipo; bandeiras e faixas com mastro; guarda-chuvas; bebidas alcoólicas; materiais ou objetos que possam causar ferimentos; armas de fogo ou branca de qualquer espécie; fogos de artifício; copos de vidro ou qualquer outro tipo de embalagem; papel em rolo, jornais e revistas; capacetes de motos ou similares; correntes, cinturões e pingentes; roupas ou acessórios com partes pontiagudas que podem machucar; drogas ilegais, substâncias tóxicas, medicamentos sem receita médica ou produtos compartilhados com outras pessoas por motivos médicos (*quem precisar levar os medicamentos, deve apresentar receita médica em seu nome); desodorante, cosmético ou perfume em recipientes com volume superior a 90 ml; materiais destinados à fabricação de bombas ou que possam causar incêndios; lasers, walkie-talkie e drones; pistolas de água, cadeiras, panfletos e adesivos; utensílios de armazenagem; cadeiras ou bancos; bastão para tirar foto; buzinas de ar; mochilas ou bolsas maiores do que 20x30cm; outros objetos que possam causar riscos, dano ou importunação, sujeitos ao critério da produção, segurança e policiamento no local.