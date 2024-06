Royal Palm Plaza Resort lança programação especial para as férias de julho

Alto contraste

A+

A-

Pacotes incluem atividades esportivas, festas típicas, shows e muito mais para toda a família

AMAURY SIMOES

De 05 a 09 de julho, ocorre a quinta edição da Ativação FIT, que inclui uma variedade de atividades voltadas para o bem-estar e a saúde, como: spinning, funcional, circuit fight, yoga, meditação, dança, tênis, alongamento, abdominais e beach tennis. Essas atividades serão realizadas em lugares especiais como heliponto, o castelo do miniville, a varanda da casa de campo e o gramado. Os participantes receberão camisetas personalizadas de variadas cores e poderão realizar medições de bioimpedância. Além disso, pequenos mimos serão distribuídos para tornar a experiência ainda mais especial.

Nos dias 20 e 27 de julho, o resort realizará o tradicional "Arraial da Fofa Flor", com comidas típicas, brincadeiras e músicas típicas, proporcionando um autêntico clima de festa junina para os hóspedes.

Além das festividades, o Royal Palm Plaza Resort oferece uma ampla gama de atividades recreativas durante todo o mês de julho, incluindo:

Publicidade

Cassino com música ao vivo

Teatro Miniville com os personagens: Fofa Flor, Caco e o Capitão Currupaco Paco

Oficinas circenses

Mini fuscas

Kata Kuka

Bolhas de sabão

Show de palhaços "Rindo à Toa"

Bingo junino

Torneio de arco e flecha

Torneio de beach tennis

Pintura facial

Hidroginástica animada

Arena do Caco

O Resort conta com 7 opções gastronômicas comandado pelo Chef Marcelo Nunes, incluindo bares, restaurantes e o bistrô francês La Palette. Para os amantes de gastronomia e vinhos, a charmosa Adega Cave do Douro, promove o Festival de Inverno 2024, oferecendo um menu sofisticado que acompanha uma carta de vinhos. O festival ocorre de 23 de maio até 17 de agosto e está aberto para hóspedes e passantes.

Publicidade

Já no Royal Palm Hall, localizado em frente ao resort, no dia 27 de julho será palco do show comemorativo dos 40 anos de carreira do cantor Zeca Pagodinho. Os ingressos devem ser comprados no site oficial da Ticket360.

A diversão das férias de julho está garantida para toda a família, o resort possui infraestrutura de lazer voltada para todas as idades, com opções de piscinas climatizadas que proporcionam ambientes para diversão e descanso, duas infantis com jatos d'água, balanços e toboágua, além de jacuzzi ao ar livre, do Manuia SPA, quatro quadras para a prática de beach tennis, 3 quadras de tênis e academia.

Publicidade

SERVIÇO

. Período: julho de 2024

. Diárias a partir de: R$988,50 (por pessoa, apto luxo duplo, sem taxas inclusas, pensão completa)

. Para realizar as reservas: acesse www.royalpalm.com.br ou envie um e-mail para reserva@royalpalm.com.br; ou ligue para o telefone (19) 99634-7315.

. Ingresso Show Zeca Pagodinho: https://www.ticket360.com.br/ ingressos/28427/ingressos- para-zeca-pagodinho-40-anos- em-campinas

Sobre o grupo Royal Palm Hotels & Resorts

O grupo Royal Palm Hotels & Resorts, que iniciou suas operações em hotelaria em 1997, tornou-se referência em eventos e turismo para negócios e lazer. O grupo é composto por seis empreendimentos: o Royal Palm Plaza Resort, o hotel boutique The Palms, o Centro de Convenções Royal Palm Hall, duas unidades dos hotéis Royal Palm Tower (Indaiatuba e em Campinas, unidade Anhanguera), além do Hotel Contemporâneo, de categoria econômica. O grupo faz parte da holding Arcel Empreendimentos e Participações S.A