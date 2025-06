Royal Tulip Brasília Alvorada oferece jantar temático de Dia dos Namorados com música ao vivo Aberto ao público, jantar do hotel cinco estrelas terá menu completo com salada, pratos principais, sobremesas e opção vegetariana Cartão de Visita|Do R7 09/06/2025 - 13h56 (Atualizado em 09/06/2025 - 13h56 ) twitter

O Royal Tulip Brasília Alvorada, da rede Louvre Hotels Group-Brazil, prepara uma quinta-feira romântica para celebrar o Dia das Namorados (12/06), ao som de música ao vivo. Sofisticado e aberto ao público, o jantar do hotel cinco estrelas terá decoração temática e será preparado pelo renomado chef Elizio Correa, com opções para diversos paladares.

Para a entrada, o cardápio oferece salada de folhas nobres com pêssego grelhado, miniburratas, castanha do cerrado e pesto de ora-pro-nóbis. O prato principal tem como opções Risoto de bacalhau com queijo brie e chips de mandioca ou Medalhão de filé ao molho de jabuticaba com aspargos frescos grelhados e batata recheada com creme de alho-poró e farofa de castanhas do cerrado. Como sobremesa, o cliente pode escolher panna cotta com frutas vermelhas e raspas de limão siciliano ou frutas especiais laminadas.

O jantar inclui também um prato vegetariano (Ravioli recheado de abóbora cabotiá e molho napolitano), vinho selecionado, água e refrigerante. O valor é de R$ 345,00 (mais 10% de taxa) por pessoa. Para quem também deseja se hospedar, a estadia custa a partir de 6X R$ 290,00 (para duas pessoas), com café da manhã incluso.

‌



“Preparamos um dia para celebrar o amor e o afeto dos apaixonados, apreciando um menu refinado, variado e saboroso. Como brinde, quem se hospedar ganhará um kit de fragrâncias Avatim”, destaca a diretora comercial Centro Oeste do Louvre Hotels Group – Brazil, Aryane Borges.

Inovação, sofisticação e lazer para toda a família

‌



O Royal Tulip Brasília Alvorada disponibiliza para seus clientes a área vip Guest – exclusiva para hóspedes das categorias luxo –, o camarim das noivas e o pub totalmente reformados, uma nova adega, novo mobiliário para piscina, salão de jogos remodelado, além do Espaço Criança.

A gastronomia é outro destaque das últimas inovações do hotel. Um dos mais tradicionais bares de Brasília, o The Old Barr, tem seu cardápio inspirado nas comidas de boteco francês. Com funcionamento diário, das 19h até a meia-noite, o espaço foi repaginado, migrando da culinária inglesa para a francesa e trazendo ao público do hotel o DNA da marca, administrada pela rede hoteleira francesa Louvre Hotels Group.

‌



“A rede Louvre Hotels Group – Brazil investe continuamente em infraestrutura para oferecer praticidade e eficiência, atendendo ao público que busca lazer ou compromissos de negócios, com uma opção de serviço diferenciado, de excelência e funcional. Nossa proposta é proporcionar, sempre, uma experiência inesquecível aos hóspedes que desejem desfrutar de um dos nossos empreendimentos”, conclui o CEO do grupo, Paulo Michel.

Serviço:

Royal Tulip Brasília Alvorada

Site: https://royal-tulip- brasilia-alvorada.goldentulip. com/pt-br/

Redes sociais: @ royaltulipbrasiliaalvorada

Mais informações e reservas: 61 3424-7018 (WhatsApp) e pelo e-mail rtbaba.reservas@ goldentulip.com.br

Endereço: SHTN Trecho 1 Conj. 1B - Asa Norte, Brasília – DF