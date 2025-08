Royal Tulip Brasília Alvorada oferece programação temática com música ao vivo nos fins de semana Rock, Dia dos Pais, Saudade do Verão, Havaiano e Sertanejo são os temas escolhidos para as atrações do hotel Cartão de Visita|Do R7 04/08/2025 - 16h18 (Atualizado em 04/08/2025 - 16h18 ) twitter

O Royal Tulip Brasília Alvorada, da rede Louvre Hotels Group-Brazil, vai promover cinco fins de semana festivos durante o mês de agosto. O hotel vai oferecer uma programação especial e diversificada, com música ao vivo e jantar temático, além de decoração e cenário instagramável à beira da piscina e às margens do Lago Paranoá. Os temas dos encontros serão: Rock, Dia dos Pais (MPB), Saudade do Verão (samba e axé), Havaiano (surf music e luau) e Caipira (sertanejo).

O hotel de luxo conta ainda com atrações voltadas para todas as faixas etárias, desde bebês e público teen até adultos.

“Estamos preparando fins de semana mais que especiais para oferecer uma programação que anime toda a família, com muita música e gastronomia de alto nível. No Dia dos Pais, por exemplo, teremos jantar de comida de boteco, estação para degustação de cervejas e exposição de carros antigos. Já no fim de semana de Saudade do Verão, teremos samba e axé ao vivo na piscina”, diz a diretora comercial Centro Oeste do Louvre Hotels Group – Brazil, Aryane Borges.

Inovação, sofisticação e lazer para toda a família

O Royal Tulip Brasília Alvorada disponibiliza para seus clientes a área vip Guest – exclusiva para hóspedes das categorias luxo –, o camarim das noivas e o pub totalmente reformados, uma nova adega, novo mobiliário para piscina, salão de jogos remodelado, além do Espaço Criança.

A gastronomia é outro destaque das últimas inovações do hotel. Um dos mais tradicionais bares de Brasília, o The Old Barr funciona diariamente, das 19h até a meia-noite. O espaço foi repaginado, migrando da culinária inglesa para a da França, com cardápio inspirado nas comidas de boteco parisiense, trazendo ao público do hotel o DNA da marca, administrada pela rede hoteleira francesa Louvre Hotels Group.

“Estamos preparados para oferecer uma experiência ao hóspede que está em busca de turismo de lazer, hospitalidade, excelência e requinte”, conclui Aryane.

Confira a programação completa:

01 a 03 de agosto – Fim de semana do Rock

● Música ao vivo no pub

● Música ao vivo na piscina (rock)

● Jantar do rock

08 a 10 de agosto - Dia dos Pais

● Música ao vivo no pub

● Música ao vivo na piscina (MPB, samba, rock, entre outras)

● Jantar comida de boteco

● Estação para degustação de cervejas

● Exposição de carros antigos

15 a 17 de agosto - Fim de semana Saudades do Verão

● Música ao vivo no pub

● Música ao vivo na piscina (samba e axé)

● Jantar temático

● Pool party

22 a 24 de agosto - Fim de semana Havaiano

● Música ao vivo no pub

● Música ao vivo na piscina (surf music)

● Jantar temático

● Luau

29 a 31 de agosto - Fim de semana caipira

● Música ao vivo no pub

● Música ao vivo na piscina (sertanejo)

● Jantar temático

Serviço:

Royal Tulip Brasília Alvorada

Site: https://royal-tulip- brasilia-alvorada.goldentulip. com/pt-br/

Redes sociais: @ royaltulipbrasiliaalvorada

Mais informações e reservas: 61 3424-7018 (WhatsApp) e pelo e-mail rtbaba.reservas@ goldentulip.com.br

Endereço: SHTN Trecho 1 Conj. 1B - Asa Norte, Brasília – DF