Rubel e Marina Sena lançam um novo single em parceria A música "Carta de Maria" foi escrita e produzida por Rubel, junto com Gabriel Duarte, diretor musical do último álbum de Marina Sena... Cartão de Visita|Do R7 22/08/2025 - 19h58 (Atualizado em 22/08/2025 - 19h58 )

A música “Carta de Maria” foi escrita e produzida por Rubel, junto com Gabriel Duarte, diretor musical do último álbum de Marina Sena. A proposta era criar um universo sonoro que dialogasse simultaneamente com o último trabalho de Rubel, “Beleza. Mas agora a gente faz o que com isso?” e o último trabalho de Marina, “Coisas Naturais”. Para isso, samplearam trechos de ambos os discos, chegando a um híbrido do universo dos dois artistas.

Ouça AQUI!

A letra narra a discussão entre dois amantes que buscam visões diferentes do amor: ele quer estrutura e conforto, ela quer liberdade e aventura. A personagem é uma mulher livre, sagaz, que resiste aos encantos e armadilhas que o conforto pode oferecer, como quem resiste à anestesia da alma.

A identificação de Marina Sena com a letra foi a faísca que levou à construção da parceria, que une de maneira rara os universos da MPB e do Pop. Após ouvir a canção, originalmente presente no último disco de Rubel, mandou mensagens ao cantor e daí começaram uma nova parceria, nos palcos e no estúdio. “Essa música foi feita para eu cantar, eu me identifico com cada detalhe dela, assim que escutei, mandei mensagem para ele falando que eu queria cantar ela. Agora está no mundo”, comenta Marina.

“A música tem suas magias e seus mistérios. Quando escutei a Marina cantando essa música pela primeira vez, em um show que fizemos juntos, senti que a música tinha sido escrita para ela. Todo mundo sentiu isso. A letra ganhou vida na boca dela. E eu fiquei muito feliz com o resultado da produção musical que fiz junto ao Gabriel Duarte - um híbrido do meu universo com o ‘Coisas Naturais’”, completa Rubel.

A capa de "Carta de Maria", assinada por Marina Zabenzi, conquistou os artistas na primeira vez que a viram. A fotografia sintetizou em uma só imagem a emoção da letra e captou a ambiguidade da relação desses dois personagens.