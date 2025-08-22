Ruel anuncia seu segundo álbum "Kicking My Feet", que será lançado 17 de outubro via Giant Music Ouça agora o novo single “The Suburbs” Cartão de Visita|Do R7 22/08/2025 - 14h58 (Atualizado em 22/08/2025 - 14h58 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Ouça agora o novo single “The Suburbs”

Cartão de Visita - Entretenimento

Ouça o single novo aqui

O fenômeno pop australiano Ruel anuncia o lançamento de seu aguardado segundo álbum, Kicking My Feet, que chega em 17 de outubro via Giant Music e já está disponível para pré-venda aqui. Junto com a novidade, o artista apresenta o novo single “The Suburbs” — ouça aqui — uma faixa envolvente e emocionalmente intensa, criada em parceria com alguns dos maiores nomes da indústria. Ontem, Ruel assumiu o Apple Music Radio direto do novo estúdio em Los Angeles, onde estreou “The Suburbs”, apresentou duas músicas inéditas e anunciou oficialmente o álbum Kicking My Feet.

“The Suburbs” foi escrita por Ruel em colaboração com Fran Hall (Charli XCX, Kelly Clarkson), M-Phazes (Demi Lovato, Madonna), Chelsea Lena (Sabrina Carpenter, Joji) e Elias Danielsen. A canção é uma ode à intimidade e à imaginação de uma vida mais simples ao lado de quem se ama. Com versos como “I can see us in the Suburbs, Never thought I’d be that person, but with you it sounds like paradise”, Ruel revela uma vulnerabilidade delicada que expande a visão pop apresentada em seu single anterior, “I Can Die Now.”

‌



“Tem sido bastante desafiador expor esse nível de honestidade nas minhas composições, mas ver como a música já se conectou de forma tão pessoal com os fãs acalmou muito a minha ansiedade antes do lançamento do álbum.” — Ruel

Lançada há apenas um mês, “I Can Die Now” abriu caminho de forma grandiosa para o álbum Kicking My Feet. Estreando na Times Square, em Nova York, pela MTV, a faixa ultrapassou um milhão de streams em poucos dias e recebeu reconhecimento imediato da mídia em todo o mundo. As críticas positivas chegaram rapidamente, com diversos veículos elogiando ICDN como:

‌



“… descrevendo a faixa como a representação de ‘um amor que envolve tudo’, ao mesmo tempo em que aponta para a direção sonora do próximo álbum de Ruel, destacando sua ‘linha de baixo pulsante’ e a ‘percussão marcante’” — Rolling Stone

Kicking My Feet marca o início de uma nova era para Ruel: mais criativa, emocionalmente rica e sonoramente ousada do que nunca. Após se mudar de Sydney para Los Angeles e assinar com a Giant Music, Ruel mergulhou em um novo ecossistema criativo e começou a construir o álbum do zero.

‌



“Eu sabia que queria me desafiar neste novo álbum, mas só percebi que havia realmente criado mais de 200 músicas para Kicking My Feet quando precisei finalizar a lista de faixas.” — Ruel

Ele trabalhou de perto com alguns dos produtores mais renomados e influentes da indústria, incluindo Julian Bunetta (Sabrina Carpenter, One Direction), Joel Little (Taylor Swift, Gracie Abrams), Kenny Beats (Dominic Fike, Ed Sheeran), Dan Wilson (Adele, Taylor Swift, Chris Stapleton) e o colaborador de longa data M-Phazes (Eminem, Kehlani, álbum de estreia de Ruel). Juntos, eles criaram um disco sonoramente ousado e profundamente pessoal, que mistura pop, alternativo e R&B em um som moderno e coeso. O resultado é um álbum que transcende gêneros, emocionalmente próximo do ouvinte e que reflete a evolução de Ruel tanto como artista quanto como pessoa.

Sobre Ruel

O prodígio pop australiano Ruel está amadurecendo, e isso fica evidente em seu aguardado segundo álbum, Kicking My Feet, disponível em 27 de outubro via Giant Music. O mais novo “It Boy” do pop vem se destacando desde a adolescência, com suas paredes de estúdio decoradas por uma crescente coleção de discos de platina e troféus de instituições como RIAA, MTV, ARIA e Nickelodeon.

Ele acumula mais de três bilhões de streams, esgotou diversas turnês mundiais e participa regularmente de desfiles de moda a convite de grifes de luxo como Louis Vuitton e Hermès. Fora das passarelas, a admiração de Ruel por estilos únicos e altamente conceituais se reflete em editoriais para Prada e Fendi, além de uma extensa lista de aparições nas páginas de Vogue, GQ, NME e The Face. Ao redor do mundo, sua carreira tem sido acompanhada de perto, inclusive por Sir Elton John e Zane Lowe, ambos elogiando o talento do artista nascido no Reino Unido e criado em Sydney, chamando-o de “superstar”.

Kicking My Feet destaca o aprimorado talento de composição do jovem de 22 anos, enquanto explora a inocência e a timidez de ser jovem e apaixonado, como sugere o título do álbum. Ao lado do colaborador frequente M-Phazes, Ruel amplia sua lista de parceiros criativos, incluindo Dan Wilson, Joel Little, Kenny Beats e Julian Bunetta. A experimentação com seu som e sua arte faz de Ruel um músico mais ousado, em uma trajetória simplesmente imperdível.

Acompanhe Ruel:

Instagram // TikTok // YouTube // Facebook