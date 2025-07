Sabaton anuncia o novo álbum “LEGENDS” junto ao lançamento de dois singles Sabaton (@sabatonofficial), a maior banda de power metal do mundo e uma das mais bem-sucedidas da Suécia, está pronta para dar início... Cartão de Visita|Do R7 27/07/2025 - 18h57 (Atualizado em 27/07/2025 - 18h57 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Cartão de Visita - Entretenimento

Sabaton (@sabatonofficial), a maior banda de power metal do mundo e uma das mais bem-sucedidas da Suécia, está pronta para dar início a uma nova era com o anúncio oficial de seu 11º álbum de estúdio, LEGENDS, com lançamento previsto para o dia 17 de outubro pela Better Noise Music – o primeiro da banda pelo selo. A pré-venda já está disponível AQUI.

Como o próprio título sugere, LEGENDS mistura rock e história para ouvintes de todas as idades. O álbum mergulha nas vidas de algumas das figuras mais icônicas da humanidade, como Joana D’Arc, Napoleão Bonaparte, Júlio César e o mestre espadachim japonês Miyamoto Musashi.

Para celebrar com seus fãs ao redor do mundo, o Sabaton lança dois novos singles de LEGENDS – disponíveis hoje em todas as plataformas digitais. Ouça e assista ao lyric video de “The Duelist” AQUI. Ouça e assista ao lyric video de “Lightning at the Gates” AQUI.

LEGENDS será lançado em diversos formatos físicos e edições exclusivas: CD, digibook duplo, earbook duplo (ambos incluindo a Storyteller Edition), 11 versões em vinil (cada uma com arte exclusiva e cor especial), outras variantes em vinil colorido e uma box especial com vinil exclusivo, earbook duplo e fita cassete. Duas das edições já reveladas incluem: edição “Hannibal”, relacionada à faixa “Lightning at the Gates”, e edição “Miyamoto Musashi”, relacionada a “The Duelist”.

LEGENDS é uma odisseia do rock que transcende o tempo e as fronteiras, com riffs de guitarra melódicos, refrães arrepiantes e coros épicos. Marca uma evolução ousada na narrativa, mergulhando de cabeça no coração das figuras mais formidáveis e enigmáticas da história. Não são apenas músicas de rock, são hinos de batalha gravados no sangue e no legado de guerreiros, reis, estrategistas e revolucionários.

‌



É a primeira vez que todos os membros da banda se reúnem para contribuir no processo de composição. Este é o SABATON como você nunca ouviu antes: implacável e sem amarras. LEGENDS é uma viagem global através dos anais da guerra, da liderança e da vontade inabalável.

“Finalmente podemos anunciar que nosso 11º álbum de estúdio ‘LEGENDS’ chega no dia 17 de outubro!”, diz o baixista Pär Sundström. “11 faixas que abrangem 11 histórias lendárias e icônicas. Desta vez olhamos mais para trás na história do que fizemos nos últimos anos, indo para épocas que considero muito empolgantes. Como alguém que sempre gostou da história da Idade Média, dos cavaleiros e das lendas antigas, achei incrível finalmente trazer essas histórias para o universo SABATON.”

‌



“Os colecionadores de música vão ficar felizes em saber que já é possível encomendar nosso álbum ‘LEGENDS’ em todos os formatos imagináveis, incluindo digital, CD, vinil e uma fita cassete que será incluída em uma box especial”, acrescenta o vocalista Joakim Brodén. “Além das versões habituais, há várias edições incríveis disponíveis, e temos um monte de vinis lindos, cada um correspondente a uma lenda.”

O baixista Pär Sundström continua: “Nossa essência é contar histórias por meio de nossas músicas, então pensamos: por que não fazer o mesmo com nossos vinis? Em vez de apenas dar uma cor bonita a eles, queríamos que também contassem uma história. Por isso decidimos batizá-los com os nomes das figuras lendárias que aparecem no álbum. Achamos a forma perfeita de torná-los mais especiais. Esperamos que todos os colecionadores de música física gostem do conceito. Pegamos a ideia da comunidade e a adaptamos à nossa maneira.”

‌



O SABATON sempre teve uma abordagem característica ao escrever músicas sobre batalhas históricas, guerras e atos de heroísmo que consolidaram seu impacto junto aos seus fiéis e veteranos fãs. A banda colaborou de perto com sua rede de especialistas, desenvolvida ao longo dos anos desde o lançamento do Sabaton History Channel no YouTube, para garantir que este novo álbum seja, mais uma vez, o mais fiel possível à realidade.

Joakim Brodén continua: “As lendas sempre estiveram entrelaçadas em nossa música, e o álbum ‘HEROES’ é o exemplo perfeito disso! Tenho muito orgulho de ‘HEROES’ e de tudo o que ele representa, então ‘LEGENDS’ é o próximo passo natural. É como se a história continuasse, mas voltando no tempo. Estamos muito felizes por embarcar nossos ouvintes em uma nova jornada. Um brinde a outro capítulo da história do Sabaton.”

Eles continuam trabalhando com o artista gráfico Peter Sallai para criar a impactante arte do álbum, e o produtor Jonas Kjellgren está mais uma vez no comando, em seus estúdios suecos Black Lounge Studios, para criar o som clássico do SABATON que a banda já tornou sua marca registrada.

Já foram lançadas duas músicas de LEGENDS: “Hordes of Khan” (6 de junho) e “Templars” (25 de abril):

“Hordes of Khan” : A faixa já ultrapassou 3,5 milhões de streams, enquanto o vídeo já foi visto mais de 1 milhão de vezes.

: A faixa já ultrapassou 3,5 milhões de streams, enquanto o vídeo já foi visto mais de 1 milhão de vezes. “Templars”: A música já ultrapassou 14 milhões de streams, enquanto o vídeo oficial e o lyric video somam mais de 4,3 milhões de visualizações.

Em mais de duas décadas desde sua estreia, o SABATON participou dos maiores festivais do mundo, esgotou ingressos em shows em estádios e conquistou uma legião fiel de fãs, consolidando sua reputação como uma das bandas mais dedicadas do cenário. Desde seu álbum de estreia, em 2005, a banda conquistou certificações de ouro, platina e multiplatina em diversos territórios com seus 10 álbuns de estúdio. Oito deles chegaram ao Top 10 das paradas internacionais, e seis ao Top 5. O SABATON recebeu oito indicações ao Metal Hammer/Golden Gods Awards, levando o prêmio de “Artista Revelação” em 2011 e o de “Melhor Grupo ao Vivo” em três anos diferentes, além de uma indicação ao Grammis (o equivalente sueco ao Grammy norte-americano) como Melhor Grupo de Heavy Metal. A banda já acumulou mais de 3 bilhões de streams nas plataformas digitais e 2 bilhões de visualizações no YouTube.

Tracklist de LEGENDS:

1. Templars

2. Hordes of Khan

3. A Tiger Among Dragons

4. Crossing the Rubicon

5. I, Emperor

6. Maid of Steel

7. Impaler

8. Lightning at the Gates

9. The Duelist

10. The Cycle of Songs

11. Till Seger