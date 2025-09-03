Sabrina Carpenter lança álbum, anuncia retorno ao Brasil e cresce 213% na Deezer
“Man’s Best Friend” estreia em 2º lugar no ranking do país, com quatro faixas no Top 200, consolidando Sabrina como uma das artistas mais ouvidas da plataforma
Sabrina Carpenter é um dos nomes mais comentados atualmente no mundo pop. Desde sua participação na The Eras Tour, de Taylor Swift — como ato de abertura em apresentações na América Latina — e com o sucesso de “Expresso”, terceira música mais ouvida na Deezer no último ano, a artista vem conquistando cada vez mais destaque.
Agora, em meio à turnê de “Short N’ Sweet”, Sabrina lançou seu novo álbum: “Man’s Best Friend”, na última sexta-feira, 29 de agosto. O disco estreou em segundo lugar na parada de álbuns da Deezer Brasil e impulsionou o catálogo da artista, que registrou um aumento de 213% nas reproduções. Além disso, quatro faixas entraram diretamente no Top 200 da plataforma: “Tears” (#73), “Manchild” (#74), “My Man on Willpower” (#166) e “Sugar Talking” (#197).
E tem mais! Com o lançamento de “Man’s Best Friend”, Sabrina se tornou a segunda artista internacional mais ouvida na Deezer Brasil e a 39ª no ranking geral, subindo 188 posições.
Além da euforia com o sucesso do álbum, os fãs brasileiros receberam outra novidade: Sabrina voltará ao Brasil em 2026. A cantora já esteve no país em quatro ocasiões.
Ouça "Man’s Best Friend", já disponível na Deezer.
