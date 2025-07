Samara Joy abre Queremos! Jazz, dia 2 de agosto Queremos! lança novo projeto dedicado ao Jazz Contemporâneo com shows de Samara Joy, Jacob Collier e Snarky Puppy, em agosto e setembro... Cartão de Visita|Do R7 21/07/2025 - 15h37 (Atualizado em 21/07/2025 - 15h37 ) twitter

Queremos! lança novo projeto dedicado ao Jazz Contemporâneo com shows de Samara Joy, Jacob Collier e Snarky Puppy, em agosto e setembro, no Rio e em Porto Alegre

Jeanette Luft

Recém-lançada pelo Queremos!, a nova série de show, Queremos! Jazz, celebra a vitalidade, a diversidade e o poder atemporal do jazz contemporâneo. O projeto estreia em grande estilo no dia 2 de agosto, no Vivo Rio, com única apresentação da cantora norte-americana Samara Joy, premiada no Grammy 2025 na categoria Melhor Álbum Vocal de Jazz. Em setembro, o palco carioca recebe dois outros gigantes da cena internacional: o multi-instrumentista britânico Jacob Collier, no dia 10, e o coletivo americano Snarky Puppy, no dia 17. A turnê do Snarky ainda inclui uma parada em Porto Alegre, no Auditório Araújo Vianna, no dia 16 de setembro.

O Queremos! Jazz é uma aposta na força criativa e na constante renovação do jazz como linguagem musical viva, em sintonia com a missão do Queremos! de promover experiências inovadoras e conectadas com o público. “A série nasce do desejo de reunir artistas que refletem a diversidade, o frescor e a liberdade do jazz contemporâneo”, explicam os diretores Pedro Seiler e Felipe Continentino. “O jazz é, por natureza, um gênero em transformação — e o Queremos! Jazz vem para ampliar essa escuta e trazer ao Brasil artistas que estão moldando o som do presente.”

A estreia fica por conta de Samara Joy, fenômeno vocal que conquistou o mundo com seu timbre sofisticado e presença magnética. Aos 25 anos, a cantora do Bronx já soma cinco Grammys e um público fiel em todos os continentes. No Rio, ela apresenta seu mais recente álbum, “Portrait” (2024), que sucede o elogiado “Linger Awhile”, e marca mais um passo em sua ascensão meteórica. Dona de uma voz que ecoa o legado de grandes divas do jazz com frescor contemporâneo, Samara transforma o show de abertura do Queremos! Jazz em um encontro raro entre tradição e inovação.

Na sequência, em 10 de setembro, o queridinho da Geração Z e gênio musical Jacob Collier retorna ao Vivo Rio para um show completo com banda, celebrando o lançamento de “Djesse Vol. 4”. O disco, indicado ao Grammy de Álbum do Ano, conta com colaborações de peso como SZA, John Mayer, Chris Martin e Stormzy. Com sete Grammys e uma reputação de reinventar os limites da performance ao vivo, Collier promove uma verdadeira celebração sensorial, marcada por arranjos imprevisíveis, interações com o público e uma musicalidade que transcende estilos e fronteiras.

Fechando os primeiros anúncios da série, o icônico Snarky Puppy retorna ao Brasil para dois shows celebrando os 10 anos do cultuado álbum “We Like It Here” (2014) — marco no jazz fusion contemporâneo. Com faixas como “Lingus” e “Shofukan”, o grupo fundado por Michael League transformou sua proposta instrumental em um movimento global, que mescla jazz, funk, soul, rock e ritmos do mundo com uma formação rotativa de músicos virtuosos. No repertório, além das homenagens ao disco clássico, o público pode esperar composições de álbuns como “Culcha Vulcha” e o recente “Empire Central”.

Com curadoria cuidadosa e compromisso com a excelência artística, o Queremos! Jazz marca um novo momento no circuito de eventos brasileiros, reafirmando a importância do jazz como uma linguagem vibrante, plural e em constante evolução.

SERVIÇOS:

QUEREMOS! JAZZ NO VIVO RIO

COM: SAMARA JOY

Data: 2 de agosto de 2025 (sábado)

Local: Vivo Rio

Endereço: Av. Infante Dom Henrique, 85 - Parque do Flamengo, Rio de Janeiro - RJ

Abertura da casa: 19h

Horário do show: 21h

Classificação etária: 18 anos

Ingressos: a partir de R$ 100 (meia-entrada / setor 4)

VENDAS ONLINE SAMARA JOY

QUEREMOS! JAZZ NO VIVO RIO

COM: JACOB COLLIER

Data: 10 de setembro de 2025 (quarta-feira)

Local: Vivo Rio

Endereço: Av. Infante Dom Henrique, 85 - Parque do Flamengo, Rio de Janeiro - RJ

Abertura da casa: 19h

Início do show: 21h

Classificação etária: 18 anos

Ingressos: a partir de R$ 180 (meia-entrada pista / 1º lote)

VENDAS ONLINE JACOB COLLIER

QUEREMOS! JAZZ NO TEATRO ARAÚJO VIANNA

COM: SNARKY PUPPY

Data: 16 de setembro de 2025 (terça-feira)

Local: Auditório Araújo Vianna

Endereço: Parque Farroupilha, 685 - Farroupilha, Porto Alegre (RS)

Abertura da casa: 19h

Início do show: 21h

Classificação etária: 18 anos

Ingressos: a partir de R$ 80 (meia-entrada plateia alta lateral / lote 1)

VENDAS ONLINE SNARKY PUPPY POA

QUEREMOS! JAZZ NO VIVO RIO

COM: SNARKY PUPPY

Data: 17 de setembro de 2025 (quarta-feira)

Local: Vivo Rio

Endereço: Av. Infante Dom Henrique, 85 - Parque do Flamengo, Rio de Janeiro (RJ)

Abertura da casa: 19h

Início do show: 21h

Classificação etária: 18 anos

Ingressos: a partir de R$ 180 (meia-entrada pista / lote 1)

VENDAS ONLINE SNARKY PUPPY RIO