Samba 71 comemora mais de uma década com show vibrante no Festival Repique Banda de Ribeirão Preto se apresenta no Estádio Palma Travassos, em 11 de outubro, ao lado de Péricles, Menos é Mais, Dilsinho e Gloria... Cartão de Visita|Do R7 21/08/2025 - 13h19 (Atualizado em 21/08/2025 - 13h19 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Banda de Ribeirão Preto se apresenta no Estádio Palma Travassos, em 11 de outubro, ao lado de Péricles, Menos é Mais, Dilsinho e Gloria Groove com a Serenata da GG

Cartão de Visita - Entretenimento

O grupo Samba 71, de Ribeirão Preto, vai levar um show inédito e inesquecível ao Festival Repique para celebrar sua história e conexão com o público da cidade onde tudo começou. A apresentação será realizada no dia 11 de outubro, no Estádio Palma Travassos. O evento acontece a partir das 14h e reúne um line-up diferenciado com Péricles, Menos é Mais, Dilsinho e Gloria Groove com a Serenata da GG, consolidando-se como o maior festival de samba e pagode do interior paulista.

“Para o Samba 71 é uma alegria imensa integrar o line-up do Festival Repique, especialmente por acontecer em Ribeirão Preto, cidade que viu nascer a banda e onde pulsa grande parte da nossa história. Estar em um evento dessa magnitude, ao lado de grandes nomes do cenário nacional, e ainda contar com a energia do nosso público de Ribeirão e região, é simplesmente emocionante”, afirma o grupo.

‌



A apresentação será marcante, pensada para o festival, com um repertório que mistura o melhor do samba e do pagode, releituras de grandes clássicos, hits atuais e músicas com arranjos exclusivos. Tudo com a identidade vibrante e contagiante que marca a trajetória do Samba 71. O público ainda vai cantar junto o maior sucesso da banda, “Escrito nas Estrelas”, que ultrapassou a marca de 1 milhão de plays no Spotify em agosto.

Mais de uma década de alegria e sucesso

‌



Com mais de 10 anos de estrada, o Samba 71 se consolidou como um dos grandes nomes do entretenimento regional, colecionando apresentações em festas e eventos de prefeituras em diversas cidades dos estados de São Paulo e de Minas Gerais. O grupo também já animou casamentos, baladas e festas de formatura, sempre com sua marca registrada: energia, swing e um repertório que vai do pop ao rock, passando pelo sertanejo e forró, tudo adaptado ao samba.

Formada por uma família de músicos, a banda é liderada por Reinaldo (pai e vocalista) e conta com os filhos Reinaldinho (cantor e cavaquinista) e Humberto (cantor e percussionista), além de André (percussionista e cofundador) e Neguito (percussionista). Essa química familiar garante uma conexão única com o público e transforma cada show em uma experiência inesquecível.

‌



O Festival Repique promete ser histórico e o Samba 71 garante que vai entregar o que sabe fazer de melhor: um show autêntico, vibrante e à altura de um evento grandioso.

Estrutura e ingressos

O Festival Repique contará com uma superestrutura de 40 metros de palco e três setores para o público curtir com conforto e estilo: o frontstage “Melhor Eu Ir”, o open bar “P do Pecado” e o camarote “Não Vai Embora”.

Os ingressos estão à venda pelo site Ingresse (clique aqui) e todos os setores contam com a opção de meia-entrada social, mediante a doação de 1 kg de alimento não perecível (dentro do prazo de validade), a ser entregue na entrada do evento.

O festival é exclusivo para maiores de 18 anos. Menores de idade não podem ter acesso, mesmo que acompanhados de pais ou responsáveis.

Agenda

Festival Repique em Ribeirão Preto

Quando: 11 de outubro, a partir das 14h

Atrações: Gloria Groove com a turnê Serenata da GG, Péricles, Menos É Mais, Dilsinho e Samba 71

Onde: Estádio Palma Travassos – Avenida Dr. Plínio de Castro Prado, 1.000, Jardim Paulista

Ingressos: Por meio do site Ingresse (clique aqui)

Realização: FARO, Grupo Onda, GH Music e Grupo Usina

Rádio oficial: Clube FM

Evento exclusivo para maiores de 18 anos