Sambay Lança Seu Primeiro Single: "Saudade" O Sambay, primeira roda de samba LGBT+ do Brasil, dá um passo importante em sua trajetória com o lançamento de seu primeiro single, "... Cartão de Visita|Do R7 10/02/2025 - 15h06 (Atualizado em 10/02/2025 - 15h06 )

O Sambay, primeira roda de samba LGBT+ do Brasil, dá um passo importante em sua trajetória com o lançamento de seu primeiro single, “Saudade”, que estará disponível nesta sexta-feira, 7 de fevereiro, em todas as plataformas de música, acompanhado de um clipe no YouTube.

Composta por Rodrigo Drade – vocalista do grupo – em parceria com Gabriel Vasconcelos, a música traduz o turbilhão emocional que acompanha o fim de um relacionamento: a falta da convivência diária, o embate entre apego e ego e as tentativas de reafirmação pessoal, como apagar fotos antigas e postar novas imagens para seguir em frente. A letra reflete essa fase de transição e encerra com um verso marcante: “Se der saudade do meu cheiro, de alisar meu corpo inteiro, é só saudade”.

A faixa conta com produção, arranjos e piano de Castilhol, além de um time de músicos talentosos: Fábio Viotto (bateria), Adalberto (baixo), Ian Félix (violão), Thiago Silva (cavaco e banjo), e vocais de Jenni Rocha e Rapha. A mixagem e masterização foram assinadas por Gabriel Vasconcelos.

Com essa estreia, o Sambay reforça sua proposta de celebrar o samba com autenticidade, diversidade e representatividade, abrindo caminho para novas produções.

Lançamento: 7 de fevereiro - https://found.ee/ SambaySaudade

Disponível em todas as plataformas de música https://found.ee/SambaySaudade

Clipe oficial no YouTube