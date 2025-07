Sami Chohfi retorna a Botucatu com a “Weird is the Way Tour”, ao lado da banda Rockvolver O cantor e compositor Sami Chohfi volta a Botucatu (SP) no dia 2 de agosto, no Villa Blues, com a nova turnê “Weird is the Way” Cartão de Visita|Do R7 31/07/2025 - 18h17 (Atualizado em 31/07/2025 - 18h17 ) twitter

O cantor e compositor Sami Chohfi volta a Botucatu (SP) no dia 2 de agosto, no Villa Blues, com a nova turnê “Weird is the Way”, celebrando a autenticidade, a diversidade e o poder transformador da música. Essa será a segunda vez que o artista se apresenta na cidade: a primeira foi em 2022, com a elogiada turnê “Extraordinary World”, quando conquistou o público local com sua entrega emocional e presença de palco cativante.

“Foi em Botucatu que vivi um dos momentos mais especiais da turnê de 2022. Voltar agora, com uma banda mais afiada e um show ainda mais intenso, é uma honra. Estou animado para reencontrar esse público que me recebeu tão bem”, conta Sami.

Com uma carreira que atravessa continentes, o artista radicado em Seattle mescla rock alternativo, grunge e pop rock em composições profundas sobre resiliência, identidade e amor. Sua música já passou por palcos na Índia, Cingapura, Costa Rica, Estados Unidos e Brasil, além de aparecer em produções como SEAL Team (CBS), na MTV e na Rolling Stone.

A apresentação faz parte da turnê brasileira de 2025, e que segue fortalecendo o vínculo de Sami com o público brasileiro. “Essa turnê é um manifesto em forma de música. Quero que cada pessoa ali se sinta parte de algo especial, principalmente quem já se sentiu deslocado em algum momento. Weird is the way. Ser diferente é ser extraordinário”, afirma.

‌



A abertura da noite fica por conta da banda Rockvolver, com um tributo enérgico ao grunge e ao rock alternativo dos anos 90 e 2000. O setlist inclui clássicos de Pearl Jam, Nirvana, Alice in Chains, Audioslave, Foo Fighters, Cranberries, Radiohead, entre outros, tudo com arranjos próprios e interpretações pessoais que prometem aquecer o público para uma noite inesquecível.

A formação da banda que acompanha Sami também reforça essa conexão com o Brasil. “O universo insiste em colocar brasileiros no meu caminho, e eu me sinto em casa. Andy, nosso baixista, é carioca, o Marco [Bicca] está comigo desde 2014 e o Barna, nosso técnico de som, esteve na tour de 2017. Essa é, sem dúvida, a formação mais forte e autêntica que já tive”, revela o artista.

‌



Além da turnê, Sami está finalizando seu novo álbum, que promete ser o mais visceral e urgente da carreira. “É um disco direto, com riffs marcantes e letras que dizem o que muita gente prefere silenciar. Não tem concessões.”

Serviço:

‌



Sami Chohfi – Weird is the Way Tour

Data: 02 de agosto de 2025 (sábado)

Local: Villa Blues - Rodovia Antônio Rua João Butignoli, SN - Chácara Recreio Vista Alegre, Botucatu - SP, 18600-000

Abertura: Rockvolver - Tributo Grunge e Rock 90/2000

Horário: A partir das 22h30

Ingressos: R$ 35,00

Link de vendas: https://ingressos.villablues. com.br/evento/seattle-rock- fest/

Classificação etária: 18 anos

