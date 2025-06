Santa Maria Outlet será ponto de largada e chegada da Sunset Run 2025 Corrida acontece no dia 5 de julho e promete unir esporte, natureza e música em um dos eventos mais aguardados do calendário esportivo... Cartão de Visita|Do R7 19/06/2025 - 01h35 (Atualizado em 19/06/2025 - 01h35 ) twitter

Corrida acontece no dia 5 de julho e promete unir esporte, natureza e música em um dos eventos mais aguardados do calendário esportivo de Ribeirão Preto

O Santa Maria Outlet será o ponto de largada e chegada da Sunset Run 2025, corrida de rua que chega à sua 11ª edição reunindo esporte, natureza e música em um ambiente vibrante ao pôr do sol. O evento será realizado no dia 5 de julho (sábado) e espera receber até 1.500 corredores que poderão escolher entre os percursos de 5 km ou 10 km.

A Sunset Run é conhecida por sua atmosfera festiva e paisagens deslumbrantes pelas vias do Residencial Fazenda Santa Maria. O percurso, asfaltado e plano, favorece tanto iniciantes quanto atletas experientes que buscam desempenho. A largada está programada para às 17h, mas a Arena Sunset será aberta a partir das 15h30, com estrutura completa para os corredores, atrações musicais e ativações de patrocinadores.

“É um enorme prazer receber a Sunset Run, as academias e assessorias esportivas de longa data, para mais uma tarde de muita diversão”, comenta o diretor comercial e de marketing do Santa Maria Outlet, Julio Di Madeo, também sócio-organizador da prova ao lado de Hugo Gazola.

Além da experiência esportiva, os participantes receberão um kit exclusivo com camiseta oficial, número de peito, chip de cronometragem, medalha de participação e brindes.

A Sunset Run também premiará os cinco primeiros colocados das modalidades geral e da categoria 60+ (masculino e feminino), com troféus e brindes. Todos os concluintes da prova recebem medalha de participação.

As inscrições para a prova estão abertas e podem ser feitas até o dia 25 de junho - ou até o término das vagas - pela plataforma Inscreva Fácil (https://inscrevafacil.com/#/ evento/sunsetrun2025). Mais informações pelo site www.sunsetrun.com.br.

Serviço

Santa Maria Outlet

Localização: Rodovia Anhanguera, km 299, Cravinhos (SP)

Horários de funcionamento (todos os dias): Lojas: das 9h às 21h / Praça de alimentação e restaurantes: das 11h às 22h

Mais informações: www.santamariaoutletrp.com.br

Sobre o Santa Maria Outlet

Inaugurado em novembro de 2024, o Santa Maria Outlet é o primeiro centro de compras no formato outlet da Região Metropolitana de Ribeirão Preto. Localizado em Cravinhos (SP), às margens da Rodovia Anhanguera, reúne grandes marcas nacionais e internacionais em um espaço moderno, com 20 mil m² de área locável e ampla infraestrutura. Com investimento de R$ 400 milhões, o empreendimento se consolida como o novo polo de compras, lazer e geração de empregos no interior paulista, atendendo a uma população de mais de 1,7 milhão de pessoas.