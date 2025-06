São Pedro (SP) recebe a 22ª edição da Expo Moto Show e reforça posição como polo do mototurismo Evento acontece de 11 a 13 de julho e deve atrair cerca de 15 mil pessoas com shows, lançamentos, expositores e experiências completas... Cartão de Visita|Do R7 25/06/2025 - 16h36 (Atualizado em 25/06/2025 - 16h36 ) twitter

Evento acontece de 11 a 13 de julho e deve atrair cerca de 15 mil pessoas com shows, lançamentos, expositores e experiências completas para motociclistas de todo o Brasil

A cidade de São Pedro, conhecida por suas paisagens naturais e vocação para o turismo de aventura, sediará entre os dias 11 e 13 de julho a 22ª edição da Expo Moto Show, um dos maiores encontros de motociclistas do interior do estado de São Paulo. O evento, que já faz parte do calendário oficial do município, deve atrair cerca de 15 mil pessoas durante os três dias, consolidando ainda mais São Pedro como referência nacional em mototurismo.

Com estrutura completa e atrações para todas as idades, a edição deste ano acontece no Centro de Eventos de São Pedro, espaço com estacionamento, segurança monitorada e infraestrutura adequada para receber o público com conforto. Além de diversos expositores de todo o Brasil e lançamentos de motocicletas, a programação inclui shows de rock, praça de alimentação e área de camping coberto com chuveiros e café da manhã gratuitos, ideal para quem vem de fora.

A cidade tem se destacado como um destino especialmente acolhedor para os amantes das duas rodas. Com rotas cênicas, clima de serra e hospitalidade, São Pedro reúne todas as características para atrair turistas que buscam experiências sobre duas rodas. O Expo Moto Show, além de movimentar o comércio local, hotéis e restaurantes, reforça a identidade da cidade como um território que valoriza a liberdade, a cultura motociclista e o turismo sustentável.

“Mais do que um evento, a Expo Moto Show representa um motor econômico e simbólico para o município. Ele movimenta a economia, promove a cultura e projeta São Pedro como destino estratégico do mototurismo brasileiro”, destaca o Secretário de Turismo e Cultura do município, Fábio Pontes.

Além da programação de lazer e exposição, o evento promove ações de responsabilidade social: os visitantes são convidados a contribuir com 1 litro de leite ou um agasalho, reforçando o espírito solidário da comunidade motociclista.

Os ingressos estão disponíveis por dia (R$ 20 na sexta, R$ 30 no sábado e R$ 20 no domingo) ou em formato de passaporte promocional (R$ 50 para os três dias ou R$ 40 para sábado e domingo).

Programação Musical

Sexta (11/07)

18h – Abertura dos portões

20h – Rock n Roads

22h – Brave New Maiden (Iron Maiden Cover)

Sábado (12/07)

10h – Abertura dos portões

15h – Tributo Raul Seixas (Bando do Raul)

17h30 – Creedence Cover Ribeirão

20h – Banda Odysseya

22h30 – Alcohollica (Metallica Cover)

Domingo (13/07)

9h – Abertura dos portões

10h – Missa dos Motociclistas

12h – Elvis Presley Cover (Elvis e Eu)

13h – Banda Pop Mind