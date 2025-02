Sasha Prendes lança "No Me Olvides", um pop dançante sobre lembranças e recomeços A artista pop cubana-americana Sasha Prendes apresenta sua mais nova canção, "No Me Olvides", uma mistura emocionante de sentimentos... Cartão de Visita|Do R7 31/01/2025 - 20h26 (Atualizado em 31/01/2025 - 20h26 ) twitter

A artista pop cubana-americana Sasha Prendes apresenta sua mais nova canção, "No Me Olvides", uma mistura emocionante de sentimentos profundos e batidas dançantes. Disponível em todas as plataformas de streaming, a faixa aborda a dor de um amor passado e o desejo de que os momentos felizes compartilhados não sejam esquecidos.

Com letras sensíveis, Sasha explora o impacto das memórias de um relacionamento, desde as conversas cotidianas durante um dia no parque até os momentos mais marcantes, como o primeiro beijo e o primeiro encontro. Apesar de reconhecer que nem tudo são flores, a artista enfatiza a importância de valorizar os bons momentos vividos.

"Não é sobre erros e acertos, e sim o que levamos conosco após o término de um relacionamento duradouro, ou até mesmo curto, mas que tenha deixado boas marcas. É como queremos que sejamos lembradas, assim como lembraremos da pessoa amada", explica Sasha sobre a inspiração para a música.

"No Me Olvides" também reflete a esperança de recomeços. A cantora espera que a canção inspire seus ouvintes a abraçarem novos capítulos em suas próprias histórias de vida e amor. "É mais do que uma canção, é um começo de uma nova história, afinal, a vida é feita de ciclos, alguns maiores, outros menores, mas sempre em constante mudança", afirma a artista.

Com sua combinação de emotividade e energia, "No Me Olvides" promete ser uma trilha sonora para aqueles que desejam encontrar beleza nas despedidas e coragem para os recomeços. Ouça agora "No Me Olvides" em todas as plataformas digitais.

https://open.spotify.com/intl- pt/album/ 5ocGx86wEpjbIdEnD8jynl?si= UCkRnoUUQv6k6pFu91sevg



Siga Sasha no Instagram e fique por dentro de todas as novidades da artista: https://www.instagram.com/ sashaprendes