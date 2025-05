Sérgio Britto lança sexto álbum de estúdio, “Mango Dragon Fruit” Lançado pela Midas Music, o novo trabalho representa um passo adiante na construção de sua identidade como artista solo, costurando... Cartão de Visita|Do R7 08/05/2025 - 17h46 (Atualizado em 08/05/2025 - 17h46 ) twitter

Lançado pela Midas Music, o novo trabalho representa um passo adiante na construção de sua identidade como artista solo, costurando MPB, bossa nova e pop em uma sonoridade particular, elegante e contemporânea

No dia 08 de maio, chega a todos os aplicativos de música “Mango Dragon Fruit”, o sexto álbum solo de Sérgio Britto, cantor, compositor e instrumentista - conhecido tanto por sua trajetória solo quanto por sua história como integrante dos Titãs. Lançado pela Midas Music, o novo trabalho representa um passo adiante na construção de sua identidade como artista solo, costurando MPB, bossa nova e pop em uma sonoridade particular, elegante e contemporânea.

"Esse disco é uma continuidade dessa busca por uma personalidade própria", afirma Sérgio. "Eu acho que cheguei em um resultado que me satisfaz muito, especialmente nesse álbum. Ele dá um passo além do que eu vinha fazendo em termos de arranjos e sonoridade, com espaço para improvisos e um flerte com o jazz." A proposta estética, que já vinha sendo lapidada ao longo dos discos anteriores, se mostra aqui ainda mais sólida e coesa, com letras líricas, pessoais, e ao mesmo tempo sensíveis às questões atuais - tratadas com leveza e humor, como nas faixas “Problemática com Estilo” e “Bons Tempos Chatos”.

O título “Mango Dragon Fruit” nasce de uma associação inusitada entre o desejo e a combinação tropical do soft drink homônimo da rede Starbucks, uma mistura das frutas manga e pitaia, favorita dos adolescentes. "É uma música sobre o despertar do desejo, da sexualidade, e essa mistura de manga com pitaia me remeteu à maçã do pecado original. Achei que seria um título instigante, que representa bem tanto o conteúdo da música quanto a proposta do disco."

O álbum traz participações especiais de peso que somam brilho e personalidade às canções. Ed Motta divide os vocais em “Problemática com Estilo”; Fernanda Takai participa em “Não Se Fala Mais Nisso”; Bebel Gilberto marca presença na faixa-título; e o mestre Roberto Menescal canta e toca guitarra semiacústica em uma releitura de seu clássico “O Barquinho”. A lista de convidados se estende ainda a nomes como Tamara Salles (que abre o disco), os irreverentes Brothers of Brazil (Supla e João Suplicy), além de instrumentistas como Ubaldo Versolato, Marcos Suzano e João Parahyba.

Além das faixas autorais, “Mango Dragon Fruit” inclui três canções que Sérgio Britto revisita com frescor e afeto: além da já citada “O Barquinho”, o álbum traz “Chequerê”, do cantor e instrumentista dos Sinhô e “Eu Sou do Tempo”, uma parceria entre Rita Lee e Roberto de Carvalho, até então praticamente inédita em registros oficiais. “É uma pérola”, comenta Sérgio. “A Rita tem essa coisa do ‘bossa and roll’, que tem tudo a ver com o que venho buscando.”

Produzido ao longo do tempo, sem pressa, o álbum contou com três colaboradores de confiança e afinidade musical profunda: o multi-instrumentista e produtor Sérgio Fouad (com quem Britto já havia trabalhado nos Titãs), o artista Guilherme Gê (membro da banda Hecto e parceiro em vários projetos) e Apolo 9, produtor renomado com quem assinou duas faixas do disco. "São três personalidades diferentes que ajudaram a enriquecer ainda mais o meu trabalho, abriram minha cabeça para novas ideias", explica.

Com uma estética bem definida e um repertório coeso, “Mango Dragon Fruit” consolida o som singular de Sérgio Britto como artista solo. "Eu fui tateando no começo, mas hoje tenho mais clareza do que é essa personalidade musical que venho desenvolvendo. Esse disco é o resultado mais completo dessa trajetória." A versão em vinil já está nos planos e o projeto gráfico será novamente assinado por Sérgio com fotografias de Pedro Dimitrov, assim como aconteceu na coletânea que antecedeu este novo lançamento.

Com 42 anos de carreira, Sérgio Britto é autor de sucessos como “Epitáfio”, “Homem Primata”, “Diversão”, “Enquanto Houver Sol”, “Flores”, “Go Back”, “Porque Eu Sei Que É Amor”, “Miséria” e “Comida”, entre muitos outros. Sua faixa “Purabossanova”, com participação de Rita Lee, foi eleita melhor música do ano pelo júri da rádio MPB FM, em 2014.

TRACKLIST “MANGO DRAGON FRUIT”

Viver de Ilusão (Sérgio Britto) c / Tamara Salles Problemática com Estilo (Sérgio Britto) c/ Ed Motta Bastava Querer (Sérgio Britto) Mango Dragon Fruit (Sérgio Britto) c / Bebel Gilberto Eu sou do Tempo (Rita Lee / Roberto de Carvalho) Chequerê (Sinhô) Para a Vida Inteira (Sérgio Britto) E Não Se Fala Mais (Sérgio Britto) c / Fernanda Takai Tarsila (Sérgio Britto) O Barquinho (Roberto Menescal/ Ronaldo Bôscoli ) c / Roberto Menescal Teca (Sérgio Britto) Bons Tempos Chatos (Sérgio Britto) c / Brothers of Brazil

Sobre Midas Music:

Estúdio musical e gravadora, fundada pelo produtor e empresário Rick Bonadio. Com o principal objetivo de desenvolver e gerenciar novos artistas e um método de trabalho único no mercado, a Midas é a principal gravadora independente do país. A equipe é formada por um time de experientes profissionais do mercado que se especializaram ao longo de 30 anos no desenvolvimento de artistas.