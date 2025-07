Serra Negra é destino ideal para quem ama esporte e adrenalina Com paisagens deslumbrantes, clima agradável e excelente infraestrutura, Serra Negra, no Circuito das Águas Paulista, vem se consolidando... Cartão de Visita|Do R7 18/07/2025 - 10h17 (Atualizado em 18/07/2025 - 10h17 ) twitter

Com paisagens deslumbrantes, clima agradável e excelente infraestrutura, Serra Negra, no Circuito das Águas Paulista, vem se consolidando como um destino completo para a prática esportiva e o turismo de aventura. Cercada por montanhas e áreas verdes, a cidade oferece uma programação diversificada para atletas amadores, profissionais e famílias em busca de bem-estar e movimento durante as férias e fora dela.

Para os praticantes de ciclismo e mountain bike, Serra Negra é um verdadeiro paraíso. Trilhas em meio à natureza, estradas rurais bem conservadas e desafios de diferentes níveis atraem grupos de esportistas durante o ano todo. O cenário montanhoso da região garante emoção e belas paisagens em cada pedalada.

Na Represa Santa Lídia, um dos principais cartões-postais naturais do município, é possível praticar triatlo, com estrutura adequada para natação, corrida e ciclismo em um ambiente tranquilo e de grande beleza cênica. O local se tornou ponto de encontro para atletas e organizadores de provas de resistência.

Quem prefere atividades mais leves pode aproveitar os diversos grupos de caminhada que percorrem a zona rural da cidade, passando por trilhas, plantações e mirantes naturais. É uma ótima opção para manter a forma e relaxar, ao som dos pássaros e com o ar puro da serra.

Outra grande atração da cidade é o voo livre. Considerada uma das melhores rampas do estado de São Paulo, a decolagem em parapente no mirante do Alto da Serra oferece visão 360 graus de diversas cidades da região.

O município também é um dos pontos de partida para quem sonha em voar de balão. Na divisa com Socorro, o balonismo é praticado com toda a segurança e conduzido por equipes especializadas, oferecendo uma das experiências mais contemplativas da região. Do alto, é possível admirar o relevo montanhoso, vales verdes e a tranquilidade do interior em um passeio inesquecível.

Para as famílias que visitam a cidade durante as férias escolares e feriados , o destaque é a clínica de tênis do Centro de Treinamento Kirmayr, referência nacional na modalidade e administrada pelo ex top-35 da ATP (Associação dos Tenistas Profissionais), Carlos Alberto Kirmayr . No Tênis Camp de Férias, crianças desacompanhadas dos pais vivem dias inesquecíveis, com treinos de alto nível, atividades recreativas e um ambiente seguro e acolhedor. O programa une aprendizado técnico, socialização e o melhor de Serra Negra dentro e fora das quadras.

Com vocação natural para o turismo esportivo, Serra Negra mostra que é muito mais que um destino de compras e bem-estar. É também um lugar para superar limites, viver novas experiências e fortalecer corpo e mente em meio a uma das paisagens mais encantadoras do interior paulista.

Para mais informações sobre o destino além de dicas de hospedagem e restaurantes acesse: https://visiteserranegra.com. br e www.instagram.com/ visiteserranegraoficial