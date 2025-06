Serra Negra In Concert 2025 terá mais de 40 dias de atrações culturais gratuitas para toda a família De 13 de junho a 27 de julho, a charmosa cidade de Serra Negra, no interior de São Paulo, se transforma em um grande palco de arte,... Cartão de Visita|Do R7 10/06/2025 - 16h37 (Atualizado em 10/06/2025 - 16h37 ) twitter

Cartão de Visita - Entretenimento

De 13 de junho a 27 de julho, a charmosa cidade de Serra Negra, no interior de São Paulo, se transforma em um grande palco de arte, música e cultura. Durante mais de 40 dias, o Festival de Inverno Serra Negra In Concert reúne uma programação vibrante e gratuita para todas as idades, com shows musicais, espetáculos de dança, apresentações teatrais, recreação infantil e muito mais, em diversos espaços urbanos da cidade.

Entre os destaques desta edição estão o Starlight Concert – Clássicos do Rock, com releituras eletrizantes de hinos do gênero; a aclamada Orquestra Bachiana Filarmônica SESI-SP, que mistura elementos da música clássica e popular em interpretações memoráveis; e o tradicional Festival Brasileiro de Taiko, que chega à sua 19ª edição trazendo toda a energia dos tambores japoneses em apresentações marcantes.

A programação também contempla homenagens musicais e tributos com artistas consagrados, como o cover da banda Jota Quest, o show “Mestiça – Celebrando Clara Nunes”, apresentado por Renata Jambeiro, e performances de bandas como Legião Urbana Cover, Tina Turner Cover, Super Nove e Star Brasil.

Além disso, o festival valoriza a cultura local ao abrir espaço para grupos artísticos da cidade, apresentações de dança de diversos estilos e atrações voltadas ao público infantil, como oficinas, jogos educativos e atividades lúdicas. Um dos momentos mais aguardados é o Crochetaço, que será realizado nos dias 12 e 13 de julho, reunindo pessoas de todas as idades em torno do artesanato e da convivência criativa.

‌



Outro evento tradicional que integra a programação é a Festa Julina das Escolas Municipais, marcada para os dias 5 e 6 de julho, com quadrilhas, comidas típicas e barracas organizadas pelos alunos e professores da rede pública.

O Festival de Inverno Serra Negra In Concert 2025 será realizado em diversos pontos da cidade, como a Praça João Zelante, Fontana di Trevi, Recanto Talismã, Campo do Sete, Praça Barão do Rio Branco, Centro de Convenções, Feira de Artesanato, Avenida Laudo Natel, entre outros locais. A descentralização dos palcos tem como objetivo aproximar a população da arte e da cultura, além de aquecer o comércio e o turismo local.

‌



Serra Negra é o cenário ideal para o evento. Localizada a cerca de 150 km da capital paulista, a cidade é conhecida por seu clima ameno, pelo circuito das águas paulistas, pelos hotéis charmosos, lojas de malhas e produção de vinhos e cachaças artesanais. A cidade também encanta com sua arquitetura aconchegante, teleférico com vista panorâmica, parque de aventuras e trilhas em meio à natureza.

Para acompanhar a programação completa e atualizações do festival, acesse: www.serranegra.sp.gov.br/ turismo/-vem-ai-o-festival-de- inverno-serra-negra-in-concert

Para mais informações sobre o destino além de dicas de hospedagem e restaurantes acesse: https://visiteserranegra.com. br e www.instagram.com/ visiteserranegraoficial