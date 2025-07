Serra Negra: Turismo impulsiona economia e atrai mais de 780 mil visitantes por ano Com pouco mais de 30 mil habitantes e localizada no coração do Circuito das Águas Paulista, Serra Negra é um dos destinos turísticos... Cartão de Visita|Do R7 10/07/2025 - 11h58 (Atualizado em 10/07/2025 - 11h58 ) twitter

Com pouco mais de 30 mil habitantes e localizada no coração do Circuito das Águas Paulista, Serra Negra é um dos destinos turísticos mais tradicionais do interior de São Paulo. A cidade, que integra o Mapa do Turismo Brasileiro na categoria B, recebe anualmente cerca de 780 mil visitantes, movimentando sua economia com base em hotelaria, comércio, gastronomia, eventos e experiências no campo.

A infraestrutura turística da cidade é robusta: são cerca de 6.500 leitos em hotéis e pousadas, com uma taxa média de ocupação de 55%, o que representa aproximadamente 1,3 milhão de hospedagens por ano. Aos fins de semana comuns, a cidade recebe em média 15 mil turistas, e nos períodos de alta temporada e feriados prolongados, a população local chega a triplicar, saltando de 30 mil para até 90 mil pessoas.

Esse fluxo constante de visitantes impacta diretamente na economia local. Em 2024, o PIB municipal ficou estimado em R$ 845,1 milhões, sendo que o setor de serviços — onde o turismo se destaca — representa 64,1% desse total. A cidade conta com cerca de 6.600 empregos formais, dos quais mais de 1.300 estão ligados ao setor de hotelaria e comércio.

Aliás, o comércio de Serra Negra é outro atrativo, especialmente na Rua Coronel Pedro Penteado, conhecida como o principal corredor de compras do município, com mais de 400 lojas voltadas a malharias, tricô, vestuário, artesanato e produtos locais.

No campo, a agropecuária representa 11,1% do PIB local (cerca de R$ 93,8 milhões anuais), com destaque para o café, que além de cultivo tradicional, compõe roteiros de turismo rural com visitas a propriedades e experiências sensoriais. Serra Negra também se destaca na produção de água mineral, sendo parte de um polo responsável por cerca de 15% da água mineral consumida no estado de São Paulo.

A cidade realiza diversos eventos temáticos ao longo do ano, como o Festival do Café, o Festival de Inverno, festas culturais e gastronômicas dedicadas à cachaça, cerveja e às tradições locais. Essa agenda, somada à qualidade da rede hoteleira, à boa gastronomia e ao clima de montanha, garante que Serra Negra continue como um dos principais polos de turismo do interior paulista.

Para mais informações sobre o destino além de dicas de hospedagem e restaurantes acesse: https://visiteserranegra.com. br e www.instagram.com/ visiteserranegraoficial