Sesc Arsenal terá lançamento de livro, exposição de autores locais, editoras regionais e livrarias Evento faz parte da programação do 'Fecomércio Celebra Cuiabá', em alusão aos 306 anos da capital de Mato Grosso Cartão de Visita|Do R7 15/04/2025 - 12h46 (Atualizado em 15/04/2025 - 12h46 )

Como parte da programação do ‘Fecomércio Celebra Cuiabá’, em alusão ao aniversário da capital mato-grossense, o Sesc Arsenal realiza no dia 5 de abril, a Feira do Livro de Mato Grosso, das 16h às 20h, no estacionamento da unidade. Com o objetivo de promover e divulgar livros produzidos por autores locais, editoras da região e, também, livrarias, o evento tem uma programação diversificada com mediação de leitura, sessão de autógrafos e lançamento de livro. A entrada é gratuita.

A programação literária começa um pouco antes da Feira, às 15h, na Biblioteca do Sesc Arsenal, onde a autora Cristina Silva fará mediação de leitura dos livros ‘O Jardim da Minha Mãe’, ‘A Mamãe das Cavernas e a Mamãe Loba’, e ‘Embaúba’.

Às 16h terá início o lançamento do livro “Os Sabichões dESCOLAdos”, voltado para o público infantil, pela autora Marta Cocco. A obra, publicada pela Entrelinhas Editora, conecta crianças, animais e o ambiente escolar. A ilustração fica por conta de Roberto Weigand, vencedor de um Prêmio Jabuti, por ‘Melhor Ilustração de livro infantil’.

Em seguida, haverá uma sessão de autógrafos com a autora do livro ‘O Jardim da Minha Mãe’, Cristina Silva; a autora Lucinda Persona com o livro ‘Os bichos escrevem’; Daniela Monteiro, autora do livro ‘Tempo Passarinho’; Ana Maria Ribeiro autora do livro ‘Ikuiapá na Boca do Pari’; a ilustradora Ruth Albernaz com o livro ‘Embaúba’; o ilustrador Marcelo Velasco com o livro ‘Mamãe Loba’; e a autora Daniela Freire com o livro ‘Bugrinho’, todos da Entrelinhas Editora.

Também estarão expostos trabalhos dos autores Alicce Oliveira, Airton Lacerda e do escritor mirim Gabriel Amorim. As livrarias Leitura e Vozes, a Casa Lúdica e a Entrelinhas Editora, irão expor livros infantis, regionais e interativos.

Durante a Feira, às 18h, embaixo da mangueira do estacionamento do Sesc Arsenal, também será realizada uma contação de história, que explora a trajetória do icônico personagem Zé Bolo Flô. Conhecido por vender ervas, plantas e bolos de arroz em formato de flor, ele também era um contador de histórias talentoso. A mediação abordará suas origens e aventuras.