Sesc traz aos palcos do Teatro Municipal cantora Cátia de França e Cia Os Satyros

O Sesc apresenta ao público duas grandes atrações no Teatro Municipal: o espetáculo teatral A Casa de Bernarda Alba, encenado pela Cia Os Satyros, e o show No Rastro de Catarina, da cantora e musicista Cátia de França.

O espetáculo A Casa de Bernarda Alba, dirigido por Rodolfo García Vázquez, cofundador da Cia Os Satyros, é uma crítica feroz à sociedade patriarcal e seus padrões repressivos. Frederico Garcia Lorca utiliza a casa da família Alba como um microcosmo da sociedade espanhola, explorando temas como a opressão, o desejo, a honra e a liberdade.

A Companhia de Teatro Os Satyros, fundada em 1989 por Ivam Cabral e Rodolfo García Vázquez, é um grupo teatral brasileiro com linguagem essencialmente experimental, de repertório rico em abordagens críticas.

O espetáculo A Casa de Bernarda Alba acontecerá no dia 12/2, quarta, às 20h, no Teatro Municipal. Os ingressos estão disponíveis para venda online e na bilheteria do Sesc Ribeirão.

Com uma trajetória marcada por seis discos e mais de 50 anos de carreira, Cátia de França promete emocionar o público ao trazer faixas de seu novo álbum, No Rastro de Catarina, que passeiam por composições do passado até canções mais recentes. O disco foi indicado ao Grammy Latino de 2024 na categoria Melhor Álbum de Rock ou de Música Alternativa em Língua Portuguesa. A artista, que já colaborou com grandes nomes da música brasileira, como Zé Ramalho, Dominguinhos, Elba Ramalho e Chico César, contará com a participação da paraibana Luana Flores, mais conhecida como “Nordeste Futurista”.

Cátia de França apresenta o show No Rastro de Catarina no dia 13/2, quinta, às 20h. Os ingressos também estão disponíveis para venda online e na bilheteria do Sesc Ribeirão.

SERVIÇO

Espetáculo A Casa de Bernarda Alba, com Cia Os Satyros

Data: quarta (12/2), às 20h.

Local: Teatro Municipal – Praça Alto de São Bento S/N.

Ingressos: R$50 (inteira)/ R$25 (estudantes, aposentados, pessoa com mais de 60 anos, pessoa com deficiência, servidor de escola pública com comprovante) / R$15 (credencial plena).

Classificação indicativa: 16 anos

Show No Ratro de Catarina, com Cátia de França e participação de Luana Flores

Data: quinta (13/2), às 20h.

Local: Teatro Municipal – Praça Alto de São Bento S/N.

Ingressos: R$60 (inteira)/ R$30 (estudantes, aposentados, pessoa com mais de 60 anos, pessoa com deficiência, servidor de escola pública com comprovante) / R$18 (credencial plena).

Classificação indicativa: 16 anos

Venda de ingressos online pelo portal e na bilheteria do Sesc Ribeirão.

Horário de funcionamento da bilheteria: terça à sexta, das 13h às 21h30; sábado, domingos e feriados, das 9h30 às 18h no Sesc Ribeirão Preto.