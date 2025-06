Show da rapper carioca N.I.N.A no Palco Supernova do Rock in Rio 2024 chega ao streaming As apresentações que agitaram o Palco Supernova na última edição do Rock in Rio estão sendo disponibilizadas nas plataformas digitais... Cartão de Visita|Do R7 27/06/2025 - 13h57 (Atualizado em 27/06/2025 - 13h57 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Cartão de Visita - Entretenimento

Escute: https://SMB.lnk.to/ NINAPalcoSupernova

Assista aos vídeos: https://www.youtube.com/ playlist?list= PLJn4hP4ODKFw9RIcy3hI99e_ ar4II8www

As apresentações que agitaram o Palco Supernova na última edição do Rock in Rio estão sendo disponibilizadas nas plataformas digitais de áudio e no YouTube, pela Filtr Music, hub de entretenimento da Sony Music. Na noite desta terça (24), o show da cantora N.I.N.A, nome em ascensão da cena do GRIME e do DRILL, chegou ao streaming.

Em uma performance de pura energia e entrega, a artista apresentou 9 músicas de seu repertório. Conhecida por sua caneta afiada, sobre empoderamento, atitude e sensualidade feminina, N.I.N.A conquistou o público presente no festival. Canções como “A Bruta, A Braba, A Forte”, “Oi, Sumido” e “Contramão” foram apresentadas.

‌



“A sensação é de trabalho feito. Tem quase um ano que rolou esse show e poder assistir hoje, de fora, é muito legal. Quando a gente tá no palco, é uma coisa totalmente diferente, não temos essa visão ampla de como foi a entrega pro público. Então, ver o show de fora dá uma sensação muito gostosa de realização, é emocionante e animador, dá um gás para continuar. Pensar que eu consegui fazer isso no palco do Rock in Rio, meu Deus! Essa é a sensação”, avalia N.I.N.A.

Na terça (24), o show foi exibido na íntegra, em uma transmissão única no YouTube e todas as faixas chegaram às plataformas de áudio streaming. Os vídeos serão disponibilizados no YouTube em separado, obedecendo o cronograma abaixo:

‌



24/06, às 19h - “A Bruta, A Braba, A Forte”

24/06, às 20h - “Contramão”

‌



25/06, às 18h – “N.I.N.A”

25/06, às 19h - “10x Melhor”

25/06, às 20h - “Levado”

25/06, às 21h – “Q.Q.T.V.N.P?”

26/06, às 18h - “Matemática”

26/06, às 19h - “Stephen King”

26/06, às 20h - “Oi, Sumido”