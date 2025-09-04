Show histórico de Arlindinho homenageia Arlindo Cruz no coração de São Paulo
Neste sábado (06/09), a Praça do Patriarca será palco de uma emocionante roda de samba gratuita em homenagem ao mestre Arlindo Cruz...
Neste sábado (06/09), a Praça do Patriarca será palco de uma emocionante roda de samba gratuita em homenagem ao mestre Arlindo Cruz, com seu filho Arlindinho celebrando o legado de um dos maiores nomes da música brasileira
Neste sábado (06/09), a Praça do Patriarca será palco de uma emocionante roda de samba gratuita em homenagem ao mestre Arlindo Cruz, com seu filho Arlindinho celebrando o legado de um dos maiores nomes da música brasileira
Neste sábado, 06 de setembro, a partir das 12h, a Praça do Patriarca, no centro de São Paulo, será tomada por emoção, música e cultura em um show histórico da edição especial do projeto Centrô. O cantor e compositor Arlindinho, um dos grandes nomes da nova geração do samba, apresenta uma roda de samba em homenagem ao seu pai, o saudoso Arlindo Cruz, que nos deixou recentemente, mas cujo legado continua vivo na alma e no canto dos brasileiros.
Neste sábado, 06 de setembro, a partir das 12h, a Praça do Patriarca, no centro de São Paulo, será tomada por emoção, música e cultura em um show histórico da edição especial do projeto Centrô. O cantor e compositor Arlindinho, um dos grandes nomes da nova geração do samba, apresenta uma roda de samba em homenagem ao seu pai, o saudoso Arlindo Cruz, que nos deixou recentemente, mas cujo legado continua vivo na alma e no canto dos brasileiros.
Com mais de 10 anos de carreira, Arlindinho sobe ao palco para reverenciar um dos maiores ícones do samba e da música popular brasileira. A apresentação promete momentos de profunda emoção, celebração e reverência à trajetória de Arlindo Cruz, cuja obra é parte fundamental da identidade cultural do Brasil.
Com mais de 10 anos de carreira, Arlindinho sobe ao palco para reverenciar um dos maiores ícones do samba e da música popular brasileira. A apresentação promete momentos de profunda emoção, celebração e reverência à trajetória de Arlindo Cruz, cuja obra é parte fundamental da identidade cultural do Brasil.
Aberto ao público e com entrada gratuita, o evento reunirá amantes do samba, admiradores de Arlindo Cruz e famílias em uma verdadeira festa popular no coração da cidade. Uma roda de samba inesquecível que reafirma a potência da cultura brasileira e a importância de mantê-la viva nas ruas, nas praças e no cotidiano das pessoas.
Aberto ao público e com entrada gratuita, o evento reunirá amantes do samba, admiradores de Arlindo Cruz e famílias em uma verdadeira festa popular no coração da cidade. Uma roda de samba inesquecível que reafirma a potência da cultura brasileira e a importância de mantê-la viva nas ruas, nas praças e no cotidiano das pessoas.
O evento é uma realização da Secretaria Municipal de Cultura e Economia Criativa da Cidade de São Paulo e faz parte do projeto Centrô, que tem como objetivo ocupar o centro com arte, música e manifestações culturais que conectam tradição e contemporaneidade.
O evento é uma realização da Secretaria Municipal de Cultura e Economia Criativa da Cidade de São Paulo e faz parte do projeto Centrô, que tem como objetivo ocupar o centro com arte, música e manifestações culturais que conectam tradição e contemporaneidade.
Serviço - Arlindinho no Centrô
Serviço - Arlindinho no Centrô
Data: 06/09/2025
Data: 06/09/2025
Horário: a partir das 12h
Horário: a partir das 12h
Praça do Patriarca
Praça do Patriarca
Entrada Gratuita
Entrada Gratuita