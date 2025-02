Silva lança a envolvente e romântica "Mais Raro" Silva lança “Mais Raro” nesta sexta-feira, dia 07 de fevereiro Cartão de Visita|Do R7 12/02/2025 - 13h46 (Atualizado em 12/02/2025 - 13h46 ) twitter

Silva lança “Mais Raro” nesta sexta-feira, dia 07 de fevereiro. Já disponível em todas as plataformas de áudio, o single, que sai pela Som Livre, se trata de uma canção romântica e cheia de ritmo.

Ouça aqui.

Composta por Silva e Lucas Silva, a letra explora o sentimento de estar apaixonado e se sentir seguro com o amor. Acompanhado por uma melodia suave e classificando o sentimento como “cada vez mais raro”, o artista faz uma reflexão sensível sobre o amor em tempos modernos.

“Nesse tempo em que quase tudo parece estar na palma da nossa mão, às vezes até mesmo os assuntos do coração são tratados como algo efêmero. Essa música fala sobre dar valor ao amor que chega na nossa vida, pois como a gente sabe, está cada dia mais raro”, diz Silva.

‌



Com arranjos envolventes, a produção de “Mais Raro”, assinada por Silva e Iuri Rio Branco, caminha por uma pegada moderna, mantendo a essência de músicas anteriores do cantor, ao mesmo tempo que os conecta com novos elementos capazes de conquistar tanto os fãs quanto os novos ouvintes.

LETRA DE “MAIS RARO”

‌



Amanheceu o meu amor sem coberta

Te emoldurei entre as janelas abertas

‌



Não sinto frio mas encosto em seu corpo

Dormi de novo

As vezes sinto a vida está tão completa

Só quero andar por essa praia deserta

Você coloca um sorriso em meu rosto

Feliz de novo

Um amor é coisa boa

É coisa pra cuidar

E tá ficando

Mais raro

Mais raro

Cuide bem dessa pessoa

É bom valorizar

Que tá ficando

Mais raro

Mais raro

Tão bom eu e você

SOBRE SILVA

Silva é cantor, compositor, produtor e multi-instrumentista. Natural de Vitória, o capixaba de 36 anos Lucio Silva de Souza, como consta na certidão de nascimento, começou a despontar na cena musical há cerca de uma década. Entre seus lançamentos, conta com sete álbuns de estúdio: “Claridão” (2012); “Vista pro Mar” (2014); “Júpiter” (2015); “Silva Canta Marisa” (2016); “Brasileiro” (2018); “Cinco” (2020); e “Encantado” (2024).