Simone Gutierrez e Paulo Goulart Filho se unem em espetáculo musical corporativo A peça "Iaia Me Ajuda" traz humor e tecnologia para dialogar com empresas sobre o uso consciente da Inteligência Artificial Cartão de Visita|Do R7 16/07/2025 - 10h57 (Atualizado em 16/07/2025 - 10h57 )

A peça “Iaia Me Ajuda”, atualmente em fase de desenvolvimento pelo autor Leonardo Alkmim, promete provocar reflexões — e gargalhadas — ao abordar, com leveza e inteligência, os desafios e possibilidades do uso da Inteligência Artificial no ambiente corporativo. O espetáculo será estrelado por Paulo Goulart Filho e Simone Gutierrez, dois artistas de trajetória sólida, que atualmente residem nos Estados Unidos, mas têm planos de levar o projeto tanto ao público norte-americano quanto ao brasileiro, com foco em apresentações corporativas.

Misturando arte, música, humor e diálogo, “Iaia Me Ajuda” traz à tona temas urgentes como o impacto da tecnologia nas relações humanas, os limites éticos do uso da IA e a importância do olhar crítico e consciente diante das inovações. O formato é ideal para empresas que desejam promover debates internos, treinamentos e ações de sensibilização de maneira criativa e envolvente.

A atriz Simone Gutierrez e o ator Paulo Goulart Filho, ambos residindo nos EUA, estão disponíveis para entrevistas online. O palestrante Jorge Gonçalves, produtor do espetáculo, está no Brasil para futuras entrevistas. Reconhecida por sua versatilidade em musicais, novelas e comédias, Simone empresta à personagem uma combinação de carisma, ritmo e comicidade afiada — ao lado de Paulo Goulart Filho, cuja trajetória nos palcos e na televisão reforça o peso artístico da montagem.

“Mais do que entreter, queremos abrir espaço para conversas necessárias sobre como lidar com a Inteligência Artificial de forma humanizada, ética e criativa”, comenta Leonardo Alkmim.

Empresas interessadas em adquirir o espetáculo para seus eventos internos, convenções ou treinamentos já podem entrar em contato com a produção.

Site do espetáculo

Instagram do espetáculo: @iaiameajuda