Smith/Kotzen compartilham novo lyric video para "Outlaw", faixa do recente álbum Black Light / White Adrian Smith e Richie Kotzen lançaram na última sexta-feira (4 de abril), via BMG, seu novo álbum de estúdio Black Light / White Noise...

Assista aqui.

Adrian Smith e Richie Kotzen lançaram na última sexta-feira (4 de abril), via BMG, seu novo álbum de estúdio Black Light / White Noise — disponível em vinil splatter, vinil preto, CD digipak e plataformas digitais — recebendo aclamação global imediata. Agora, junto ao lançamento, a dupla também acaba de divulgar o lyric video da faixa “Outlaw”.

“Faz um tempo desde que saímos do estúdio do Jay Ruston com esse disco pronto, e desde que demos o aval para a masterização e criação da arte. Estou simplesmente orgulhoso de vê-lo no mundo,” diz Richie.

“Sim, parece que muita coisa aconteceu nesse intervalo,” acrescenta Adrian. “Estou animado para que os fãs ouçam o resto das faixas e vejam como tudo se encaixa. Trabalhar com o Richie novamente foi uma experiência ótima, e gravar mais com a Julia e o Bruno desta vez no estúdio também foi incrível.”

Gravado no The House, em Los Angeles (Califórnia), produzido pela própria dupla e mixado por Jay Ruston, Black Light / White Noise evidencia os talentos prodigiosos de Adrian e Richie como compositores, músicos e vocalistas. O álbum de dez faixas é uma verdadeira joia do rock, que se equipara ao melhor trabalho que ambos já lançaram.

Atmosférico, ambicioso, diverso e brilhante, o disco não só traz solos de guitarra estratosféricos e vocais poderosos, como também momentos de soul, arranjos intrincados, composições elegantes e um estilo maduro que remete a lendas como Thin Lizzy, Jimi Hendrix, Prince, Cream, Free e Deep Purple — e ainda assim soa inegavelmente como um trabalho coeso e autêntico de Adrian Smith & Richie Kotzen.

Deliciosamente variado, composto com excelência e enriquecido por uma paleta de influências que só décadas de estrada poderiam proporcionar, Black Light / White Noise tem tudo para ser um dos álbuns de rock mais impactantes de 2025.

Elogios para Black Light / White Noise

“Rock clássico sólido com uma guitarra incrível de Smith, do Iron Maiden, e Kotzen, ex-Poison. Dez faixas cheias de atitude explodem com riffs e frenesi de escalas — perfeitas para um bom air guitar.” – Daily Express

“Uma aula moderna de rock clássico [e] uma vitrine para composições refinadas e uma performance impecável… destacando a química elétrica entre os dois.” – Classic Rock

“Carrega todas as marcas dos estilos únicos da dupla: solos energéticos de guitarra e momentos instrumentais, complementados por vocais crus e carregados de emoção.” – Powerplay

“O elegante segundo álbum da dupla dinâmica… é uma continuação marcante [com] a dupla alternando vocais e solos de guitarra; um sonho para os fãs de rock.” – Record Collector

“Uma verdadeira pancada… simplesmente sublime.” – Fireworks

“Uma mistura poderosa de blues e hard rock que não esconde sua influência por artistas dos anos 60 e 70 [mas] ainda soa vibrante e original.” – Rock Candy

“Black Light / White Noise exala paixão e experiência, com faixas tão quentes que o álbum deveria vir com um par de luvas térmicas.” – Metal Talk